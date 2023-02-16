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Spor Deprem sonrası Ozan Tufan kararını duyurdu!
Spor

Deprem sonrası Ozan Tufan kararını duyurdu!

Transfer çalışmalarına hız kazandıran Beşiktaş, sezon başından beri peşinde olduğu Ozan Tufan transferini bitirmek istiyor. Söylentileri duyduğunu belirten Ozan Tufan, transferi ile alakalı süreci resmen açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-16 12:38:00 -
Deprem sonrası Ozan Tufan kararını duyurdu!

Transfer çalışmalarına hız kazandıran Beşiktaş, sezon başından beri peşinde olduğu Ozan Tufan transferini bitirmek istiyor. Söylentileri duyduğunu belirten Ozan Tufan, transferi ile alakalı süreci resmen açıkladı. 

Yoğun bir ara transfer dönemi geçiren Beşiktaş'ın, sezon başında Fenerbahçe'den Hull City'ye transfer olan Ozan Tufan'ı kadrosuna katmak istediği öne sürülmüştü.

27 yaşındaki futbolcu, hakkında çıkan transfer söylentileriyle ilgili İngiliz basınına açıklamalarda bulundu. Akşam'a göre;

İngiliz basınına konuşan milli futbolcu, "Söylentileri gördüm ama burada bir sözleşmem var.

Geldikten 6 ay sınra ayrılmak istemedim. Hull City ile bir sözleşmem var ve bu söylentiler hakkında yorum yapmam doğru değil çünkü ben bir Hull City oyuncusuyum.

Zamanı geldiğinde gitmemi isterlerse gidebilirim ama şimdilik burada bir sözleşmem var.

Hull City için oynamak ve sahip olduğum her şeyi Hull City'ye vermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Championship'te 30 maça çıkan Ozan Tufan, 4 gol attı.

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