Deprem sonrası etrafı çekerken babaannesinin cesedi ile karşılaştı! O anlar şoke etti
İzmir’de bir vatandaş yaşanan facia sonrası etrafı çekerken babaannesini akıntıya kapılmış olarak görünce hayatının şokunu yaşadı.
Dün öğleden sonra Ege Denizi’nde meydana gelen deprem sonrası suların yükselmesiyle bir felaket yaşandı.
Yaşanan felaketi görüntülemek isteyen bir vatandaş suya kapılmış bir kadın cesedi gördü. Cesedin babaannesine ait olduğunu düşünen kişi suda yüzen bedeni yakaladı. Etraftaki vatandaşların da yardımı ile cansız beden için sudan çıkarıldı.