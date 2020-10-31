  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Deprem sonrası etrafı çekerken babaannesinin cesedi ile karşılaştı! O anlar şoke etti
Gündem

Deprem sonrası etrafı çekerken babaannesinin cesedi ile karşılaştı! O anlar şoke etti

İzmir’de bir vatandaş yaşanan facia sonrası etrafı çekerken babaannesini akıntıya kapılmış olarak görünce hayatının şokunu yaşadı.

Yeniakit Publisher
2020-10-31 13:40:00 -

Dün öğleden sonra Ege Denizi’nde meydana gelen deprem sonrası suların yükselmesiyle bir felaket yaşandı.

Yaşanan felaketi görüntülemek isteyen bir vatandaş suya kapılmış bir kadın cesedi gördü. Cesedin babaannesine ait olduğunu düşünen kişi suda yüzen bedeni yakaladı. Etraftaki vatandaşların da yardımı ile cansız beden için sudan çıkarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Charlie Hebdo karikatürünü gösterdi, açığa alındı
Dünya

Charlie Hebdo karikatürünü gösterdi, açığa alındı

Belçika'da bir öğretmen, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (SAV) hakaret içeren skandal Charlie Hebdo karikatürünü sınıfta gösterdiği için ..
Deprem sonrası o paylaşımlar için talimat geldi!
Gündem

Deprem sonrası o paylaşımlar için talimat geldi!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir'de yaşanan depremin ardından provokatif paylaşım yapanlar için harekete geçti.
Katleden Hristiyan suçlanan Müslüman
Gündem

Katleden Hristiyan suçlanan Müslüman

İslam düşmanlığının köpürtüldüğü Fransa’da, Notre Dame Kilisesi’ne yönelik zaman ayarlı provokatif saldırı Müslümanlara mâl edilmeye çalışıl..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay