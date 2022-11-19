Deprem mi oldu? Van’da 4.0 büyüklüğünde deprem! AFAD, Kandilli Rasathanesi ve son depremler listesi: Az önce deprem nerede oldu 2022?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi yaşanan depremleri anlık olarak paylaşıyor. Yapılan son açıklamalara göre İzmir'de sabah saatlerinde bir deprem daha yaşandı. Vatandaşlar ise depremin büyüklüğünü araştırdı. Son olarak Van'da 4.0 büyüklüğünde deprem oldu. İşte 19 Kasım Cumartesi günü deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde oldu...

Van'da 4.0 büyüklüğünde deprem oldu

Kandilli, Türkiye-İran sınır bölgesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Türkiye-İran sınırında Van'da saat 12.13'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi'nde ise depremin büyüklüğü 3.9 olarak kayıtlara geçti.

Sarsıntı, yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

Son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi haberimizde yer alıyor.

İşte, 19 Kasım Cumartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi.

Ülkemizde Az şiddetli ve orta şiddetli depremler yaşanmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı tüm güncel verileri paylaşıyor.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı son verilere göre; 19 Kasım Cumartesi günü bir diğer deprem ise İzmir'in Gaziemir ilçesinde 3.1, Akdeniz açıklarında ise 3.8 büyüklüğünde meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER TIKLAYINIZ

AFAD Son Depremler Listesi

................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................

.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....

......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......

Büyüklük

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2022.11.19 12:13:03 38.3522 44.4153 5.0 -.- 3.9 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI(VAN) İlksel

2022.11.19 11:49:40 39.8775 26.2602 0.0 -.- 1.3 -.- PINARBASI-EZINE (CANAKKALE) İlksel

2022.11.19 11:42:08 40.4405 29.2483 0.0 -.- 1.2 -.- GEDELEK-ORHANGAZI (BURSA) İlksel

2022.11.19 11:11:03 40.4317 27.5590 9.9 -.- 1.6 -.- HARMANLI-ERDEK-BALIKESIR ACIKLARI (MARMARA DENIZI)İlksel

2022.11.19 11:10:30 37.0647 28.4513 8.7 -.- 1.8 -.- ELMALI-ULA (MUGLA) İlksel

2022.11.19 10:16:54 34.5995 32.7108 8.4 -.- 4.0 3.8 AKDENIZ İlksel

2022.11.19 08:37:06 38.3747 27.2250 5.1 -.- 1.2 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel

2022.11.19 08:23:10 37.2042 31.1980 119.6 -.- 2.7 -.- KARABUK-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel

2022.11.19 08:17:16 38.3525 27.1737 13.1 -.- 3.3 3.1 GAZIEMIR (IZMIR) İlksel

2022.11.19 06:57:36 39.8453 27.9412 12.5 -.- 1.8 -.- YAYLABAYIR-(BALIKESIR) İlksel

2022.11.19 04:11:08 37.9142 27.2237 6.8 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.11.19 03:58:17 40.9493 39.8583 10.8 -.- 1.6 -.- YOMRA (TRABZON) İlksel

2022.11.19 02:52:51 40.1205 33.3868 5.2 -.- 2.2 -.- KALECIK (ANKARA) İlksel

2022.11.19 01:58:42 37.0145 28.3880 19.4 -.- 1.2 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel

2022.11.19 01:28:59 39.0625 29.6522 12.8 -.- 1.4 -.- YAGMURLAR-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel

2022.11.18 23:32:32 37.1207 28.2238 11.8 -.- 1.9 -.- YENIBAGYAKA-(MUGLA) İlksel

2022.11.18 23:26:42 38.3445 27.2040 7.4 -.- 1.7 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel

2022.11.18 23:03:06 37.1132 28.2252 4.3 -.- 1.3 -.- YENIBAGYAKA-(MUGLA) İlksel

2022.11.18 22:40:54 38.3293 27.2353 2.1 -.- 1.3 -.- BELENBASI-BUCA (IZMIR) İlksel

2022.11.18 22:31:13 38.7277 43.5092 19.4 -.- 1.9 -.- AKCAOREN-(VAN) İlksel

2022.11.18 21:33:06 37.7287 29.7525 5.0 -.- 2.1 -.- AYVAZ-CARDAK (DENIZLI) İlksel