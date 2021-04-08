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Gündem Deprem mi oldu? 8 Nisan son dakika depremleri
Gündem

Deprem mi oldu? 8 Nisan son dakika depremleri

Deprem nerede oldu? Türkiye peş peşe meydana gelen depremlerle sarsılıyor. Ege Denizi ve Muş'ta yaşanan depremlerin ardından vatandaşlar nerede kaç şiddetinde depremler meydana geldiğini araştırmaya başladı. Peki, deprem nerede oldu? Kaç şiddetinde deprem oldu?

Yeniakit Publisher
2021-04-08 12:09:00 -
Deprem mi oldu? 8 Nisan son dakika depremleri

Deprem nerede oldu? Türkiye bir deprem ülkesi ve sık sık depremler yaşanıyor. Bu sebeple vatandaşlar nerede kaç şiddetinde depremler yaşandığını araştırıyor. Peki, deprem nerede oldu?

Deprem mi oldu? 8 Nisan son dakika depremleri

Son olarak 8 Nisan saat 03.33'te Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 6,92 kilometre derinlikte kaydedildi.

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