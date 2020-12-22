  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Deprem mi oldu? 22 Aralık son dakika depremleri
Gündem

Deprem mi oldu? 22 Aralık son dakika depremleri

Deprem nerede oldu? | Milyonlarca kişi yeni günle birlikte 'Deprem mi oldu?' sorusunun cevabını araştırmaya başlıyor. Peki, deprem nerede oldu? | Bugün deprem oldu mu? | Ne zaman deprem oldu?

Yeniakit Publisher
2020-12-22 09:16:00 -
Deprem mi oldu? 22 Aralık son dakika depremleri

22 Aralık son depremler | Ege denizi açıklarında 31 Ekim'de yaşanan 6,6 şiddetindeki depremin ardından bölgede çok sık artçılar kaydediliyor. Vatandaşlar bu sebeple nerede kaç şiddetinde deprem olduğunu araştırıyor. Peki, artçılar ne zaman bitecek İzmir?

Deprem mi oldu? 22 Aralık son dakika depremleri

İzmir’de 6,6 şiddetinde yaşanan depremin artçıları sürüyor. Uzmanlar, bu büyüklükteki bir depremin artçılarının bir yıl süreceğini belirtiliyor.

 

DASK deprem sigortası fiyatı ne kadar? Zorunlu deprem sigortası fiyatı
DASK deprem sigortası fiyatı ne kadar? Zorunlu deprem sigortası fiyatı

Ekonomi

DASK deprem sigortası fiyatı ne kadar? Zorunlu deprem sigortası fiyatı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
3. Dünya Savaşı'na bir sinyal mi? Putin'den ürküten sözler
Dünya

3. Dünya Savaşı'na bir sinyal mi? Putin'den ürküten sözler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, silah geliştirme alanındaki değişim hızının Formula-1'le bile kıyaslanamayacak düzeye ulaştığını ifade ..
Yunan bakandan Çavuşoğlu'na küstah cevap
Gündem

Yunan bakandan Çavuşoğlu'na küstah cevap

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na küstahça bir cevap verdi. Haddini fazlasıyla aşan Dendias, T..
Tavuk sote nasıl yapılır? | Tavuk sote tarifi
Kadın - Aile

Tavuk sote nasıl yapılır? | Tavuk sote tarifi

Kolay tavuk sote tarifi | ‘Bugün ne yapsam?’ sorusuna cevap arayanlar hem kolay hem de leziz tariflere göz atıyor. Peki, tavuk sote nasıl ya..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay