Deprem mi oldu? 22 Aralık son dakika depremleri
Deprem nerede oldu? | Milyonlarca kişi yeni günle birlikte 'Deprem mi oldu?' sorusunun cevabını araştırmaya başlıyor. Peki, deprem nerede oldu? | Bugün deprem oldu mu? | Ne zaman deprem oldu?
22 Aralık son depremler | Ege denizi açıklarında 31 Ekim'de yaşanan 6,6 şiddetindeki depremin ardından bölgede çok sık artçılar kaydediliyor. Vatandaşlar bu sebeple nerede kaç şiddetinde deprem olduğunu araştırıyor. Peki, artçılar ne zaman bitecek İzmir?
Deprem mi oldu? 22 Aralık son dakika depremleri
İzmir’de 6,6 şiddetinde yaşanan depremin artçıları sürüyor. Uzmanlar, bu büyüklükteki bir depremin artçılarının bir yıl süreceğini belirtiliyor.