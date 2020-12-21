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Gündem Deprem mi oldu? 21 Aralık son depremler
Gündem

Deprem mi oldu? 21 Aralık son depremler

Deprem nerede oldu? | 2020 yılında hem ülkemizde hem de dünyada pek çok deprem meydana geldi. Ne yazık ki bu yıl içerisinde yaşanan depremlerde can kayıpları da yaşadık. Bu sebeple pek çok kişi depremin nerede kaç şiddetinde olduğunu merak ediyor. Peki, deprem mi oldu? | Deprem nerede oldu?

Yeniakit Publisher
2020-12-21 15:36:00 -
Deprem mi oldu? 21 Aralık son depremler

Deprem nerede oldu? | Türkiye bir deprem ülkesi ne yazık ki bu gerçek kendini zaman zaman acı olaylarla kendini hatırlatıyor. 31 Ekim’de İzmir’de yaşanan 6,6 şiddetindeki depremde 117 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Bu sebeple milyonlarca kişi internette gün içerisinde nerede kaç şiddetinde deprem meydana geldiğini araştırıyor. Peki, bugün nerede deprem oldu?

Deprem mi oldu? 21 Aralık son depremler

İzmir’de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremin ardından bölgede çok sık artçı depremler yaşanıyor. Uzmanlar artçı depremlerin bir yıl kadar devam edeceğini ifade ediyor.

 

Deprem nedir?

Deprem, yer sarsıntısı veya zelzele, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır.

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