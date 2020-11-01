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Gündem Deprem kurbanlarına hüzünlü veda
Gündem

Deprem kurbanlarına hüzünlü veda

İzmir’deki depremde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor...

Yeniakit Publisher
2020-11-01 22:31:00 -
Deprem kurbanlarına hüzünlü veda

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, depremde hayatını kaybeden 58 yaşındaki Ayşe Melahat Köse’nin cenazesine katıldı. Depremde Rıza Bey Apartmanı’nın enkazında kalarak hayatını kaybeden Ayşe Melahat Köse’nin Bornova Hacılarkırı Mezarlığı’ndaki cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Erbaş, her canlının ölümü tadacağını belirterek, Peygamber efendimizin “ölümü hatırda tutmak gerektiği” ifadesini hatırlattı. Cenaze törenine, Köse’nin ailesi ve yakınları, TBMM Başkanı Şentop, AK Parti İzmir Milletvekilleri Alpay Özalan ile Yaşar Kırkpınar katıldı. Şentop’un da omuz verdiği Köse’nin cenazesi, namazın ardından defnedildi.

Diş hekimi anne ve 2 çocuğuna gözyaşı

Depremde hayatını kaybeden diş hekimi Burcu Yüksel ile çocukları Ege Ilgaz ve Dila Yüksel’in cenazeleri de toprağa verildi. Burcu Yüksel ile çocukları Ege Ilgaz ve Dila Yüksel’in Bornova Hacılarkırı Mezarlığı’ndaki cenaze namazını da Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Cenaze törenine, Burcu Yüksel’in eşi İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Nuri Seha Yüksel, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile Yüksel ailesinin yakınları katıldı. Yüksel ailesinin 3 ferdinin cenazeleri, namazın ardından defnedildi.

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