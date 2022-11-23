Deprem korkusuna karşı hangi ayetler okunur? Tevbe suresi 128-129.ayetler okunuşu:

Doğal afetler sırasında büyük bir korku ve panik ortamı oluşuyor. Deprem gibi bir afetin ardından yeniden uyumak bile bir hayli zor olabiliyor. Bu sebeple pek çok kişi depremden korunmak için hangi duaları okumaları gerektiğini araştırıyor. Din büyükleri deprem korkusuna karşı Tevbe suresi 128-129.ayetlerin okunmasını tavsiye ediyor.

Tevbe suresi 128-129.ayetler okunuşu:

128. Le kad caekum rasulum min enfusikum azîzun aleyhi ma anittum harîsun aleykum bil mu'minîne raufur rahîym

129. Fe in tevellev fe kul hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azîym

Tevbe suresi 128-129.ayetler Türkçe anlamı:

Andolsun, size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, mü'minlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir.

Eğer yüz çevirirlerse de ki: "Bana Allah yeter. O'ndan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ancak O'na tevekkül ettim. O, yüce Arşın sahibidir."

Tevbe suresi faziletleri nelerdir?

Sabah ve akşam namazlarından sonra okuyan; enkaz altında kalmaktan, suda boğulmaktan, yanmaktan ve demir çarpmasından muhafaza edilir.

Her kim güneş doğmadan önce Tevbe suresinin 128. Ve 129. Ayetlerini 10 kere okursa Allah'ın izniyle şifaya kavuşur.

İmam Gazali hazretleri Tabiin büyüklerinden Hasan-ı Basri hazretlerinden rivayet ederek diyor ki :

"Ashab ve Tabiin 'in ileri gelenlerinden bir cemaat Lekad caeküm ayetinden başlayıp surenin sonuna kadar okumayı vird haline getirmişlerdi. Bu tertibe devam ederek kendilerini belalara karşı koruma altında bulunduruyorlardı. Allah Teala c.c onlara çok rızık veriyor,nice isteklerine nail oluyorlar, düşmanlarının fenalıklarını üzerlerinden kaldırıyorlar,Allahu Teala'ya c.c daha yakın olma fırsatını buluyorlar, O'nun nice sırlarını bu ayetlerin bereketiyle kavrıyorlardı.”

Havas ilmiyle meşgul olan alimlerden bir kısmı bu iki ayeti her gece 33 defa okumayı vird edinmişlerdir.

Bu miktar bazen 41e çıkarılmış,bir muradın hasıl olmasını isteyenler bu iki ayeti 100 kere veya 313 kere okumuşlardır. 1000 kere okuyanda olmuştur.

Dünya ve ahirette her maksada erebilmek için ebced hesabına göre 6865 kere okumak gerekir.