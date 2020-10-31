Deprem komşuyu da vurdu! 2 çocuk hayatını kaybetti

İzmir depremi başta Sisam, İkarya, Sakız ve Midilli adaları olmak üzere Yunanistan’ın büyük bölümünde hissedildi. Sisam Adası’nda 15 yaşında bir erkek ve 17 yaşında bir kız lise öğrencisi yoldan geçtikleri sırada çöken bir binanın altında kalarak hayatlarını kaybetti. Ada’da 8 kişi de yaralandı. Çok sayıda eski ve terk edilmiş evin yıkıldığı Ada’nın Karlovasi yerleşimindeki Panagia Theotokou Kilisesi de büyük çapta hasar gördü. Ayrıca meydana gelen tsunami nedeniyle, Sisam, İkarya ve Sakız sahilerindeki kafe ve restoranlar hasar gördü.

‘Aynalar pencereler kırıldı'

Sisam sakinlerinden Yani Vuros deprem anlarını “Evde kitaplar uçuştu. Aynalar pencereler kırıldı. Sokağa fırladım. İnsanlar Tanrı’dan yardım isteyerek kaçmaya çalışıyorlardı” diye anlattı. Sismolog Yerasimos Huliaras, adalara kıyasla İzmir’deki hasarın çok büyük olmasının, binaların inşa şekli ile ilgili olduğunu ileri sürdü.

Avrupa'dan mesajlar

İzmir ve Yunan adalarını vuran deprem sonrasında Avrupa Birliği’nden Türkiye’ye en üst düzeyde destek mesajları geldi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, gelişmeleri yakından izlediğini belirterek düşüncelerinin depremden etkilenenlerle olduğunu ve AB’nin destek sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen de düşüncelerinin Yunanistan ve Türkiye’yle olduğunu ve AB’nin mümkün olan tüm yollarla yardıma hazır olduğunu söyledi.

Avrupa Parlamentosu David Sassoli ise diğer AB kurumlarıyla durumu yakından izlediklerini ifade etti.

AB Komisyonu’nun Sivil Savunma ve İnsani Yardımdan Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic, Acil Müdahale Koordinasyon Merkezi’nin bölgedeki sivil savunma yetkilileriyle temasta bulunduğunu ve yardım için hazır beklediklerini kaydetti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ege’deki depreme ilişkin haberlerden büyük üzüntü duyduğunu kaydederek, “Yardıma hazırız” mesajı verdi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ülkesinin, bu korkunç sınama karşısında Türk ve Yunan halklarının yanında olduğunu kaydederek, “Bu ülkelerin hükümetlerinin talep etmesi durumunda Fransız kurtarma ekipleri derhal bölgeye ulaşabilir” dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla temasa geçen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’tan da benzer bir ekip gönderme mesajı geldi.

Miçotakis'ten Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis deprem dolayısıyla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı telefonla aradı. Erdoğan ve Miçotakis görüşmede, karşılıklı olarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerek duyulması halinde Yunanistan’a yardım etmeye hazır olduklarını ifade etti. Miçotakis daha sonra Twitter’dan, “Anlaşmazlıklarımız ne olursa olsun, böyle anlarda insanlarımız birlikte ayakta durmalıdır” diye yazdı. Erdoğan, Miçotakis’in tweet’ine İngilizce yanıt vererek, “iki komşunun dayanışması hayattaki başka şeylerden daha değerli” dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a telegraf göndererek “taziye” ve “geçmiş olsun” dileklerini iletti.