Son depremler | Deprem gerçeği 2020 yılında kendini çok sık hatırlattı. Bu sebeple vatandaşlar gün içerisinde nerede kaç şiddetinde bir deprem yaşandığını araştırmaya başladı. Peki, deprem nerede oldu?

Deprem kaç şiddetinde oldu? | Deprem nerede oldu?

Deprem nedir?

Deprem, yer sarsıntısı veya zelzele, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır.

Artçı deprem nedir?

Artçı deprem, ana depremden sonra meydana gelen depremlere verilen isimdir. Artçı sarsıntılar, ana depremin hissedildiği merkezde gerçekleşir; ancak büyüklüğü daha düşüktür. Buna rağmen ana depremin zayıflattığı yapıların yıkılmasına neden olarak, daha yüksek şiddette olabilir.