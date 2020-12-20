  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Deprem kaç şiddetinde oldu? | Deprem nerede oldu?
Gündem

Deprem kaç şiddetinde oldu? | Deprem nerede oldu?

Son dakika depremleri | 20 Aralık Pazar günü Türkiye'de pek çok deprem yaşandı. Vatandaşlar nerede hangi şehirde kaç şiddetinde bir deprem olduğunu araştırıyor. Peki, deprem nerede oldu? | Deprem kaç şiddetinde oldu?

Yeniakit Publisher
2020-12-20 17:23:00 -
Deprem kaç şiddetinde oldu? | Deprem nerede oldu?

Son depremler | Deprem gerçeği 2020 yılında kendini çok sık hatırlattı. Bu sebeple vatandaşlar gün içerisinde nerede kaç şiddetinde bir deprem yaşandığını araştırmaya başladı. Peki, deprem nerede oldu?

Deprem kaç şiddetinde oldu? | Deprem nerede oldu?

Deprem nedir?

Deprem, yer sarsıntısı veya zelzele, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır.

Artçı deprem nedir?

Artçı deprem, ana depremden sonra meydana gelen depremlere verilen isimdir. Artçı sarsıntılar, ana depremin hissedildiği merkezde gerçekleşir; ancak büyüklüğü daha düşüktür. Buna rağmen ana depremin zayıflattığı yapıların yıkılmasına neden olarak, daha yüksek şiddette olabilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayında teröristbaşına 'sayın' deyince ortalık karıştı
Gündem

Canlı yayında teröristbaşına 'sayın' deyince ortalık karıştı

Canlı yayında Prof. Dr. Gülümser Heper, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a 'sayın' deyince gazeteci Metin Özkan ve siyasetçi Mehmet Metiner büyü..
Gezi zekalılar yine ayrana ‘rakı’ dedi
Siyaset

Gezi zekalılar yine ayrana ‘rakı’ dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi onuruna verdiği yemekte çekilen görüntüler sosyal medyada çarpıtıldı..
ABD'nin 'kıyamet günü' uçağı! Milyarlarca insanı öldürebilir
Teknoloji

ABD'nin 'kıyamet günü' uçağı! Milyarlarca insanı öldürebilir

Son yıllarda artan Çin - ABD geriliminin ardından, ABD'nin 'kıyamet günü' uçağı olarak bilinen, olası bir nükleer savaş durumunda nükleer si..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay