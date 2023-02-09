  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

TV'de türkü çaldığı için göklere çıkarılan Yunan kadar değiller ama... Açlıktan kırılan Afgan halkı Türkiye için para topladı, miktar az olduğu için özür diledi

Depremzede kadın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarılarak hıçkırıklarla ağladı

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan son bilançoyu açıkladı

Helal olsun Mustafa Şentop! Hadi milletin vekilleri görelim sizi

Deprem sonrası Ruslardan Türkiye'ye yaz tatili rezervasyonu konusunda flaş karar

Türkiye için saygı duruşunda bulunan AB liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

Kahramanmaraş'ta yürek yakan görüntüler

Haluk Levent çağrı yaptı: Yarardan çok zararı olabiliyor

Starbucks, Netflix depreme kör ve sağır! Ünlü gazeteci ikiyüzlülüğe isyan etti!

Türk İHA'ları için müthiş özellik! 'Çok işe yarayacak' diyerek duyuruldu
Gündem Deprem felaketinde son durum açıklandı! Can kaybı ve yaralı sayısı arttı
Gündem

Deprem felaketinde son durum açıklandı! Can kaybı ve yaralı sayısı arttı

Son dakika.. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerde Hatay, Gaziantep, Malatya, Osmaniye, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa'da binlerce bina yıkıldı. Can kaybı 17 bin 134'e çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-02-09 21:35:00 -
Deprem felaketinde son durum açıklandı! Can kaybı ve yaralı sayısı arttı

AFAD'ın verilerine göre, 6 Şubat Pazartesi saat 04:17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, yerin 7 km altında gerçekleşti. Saat 13.24'te ise merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki şiddetli deprem başta Hatay, Gaziantep, Malatya, Osmaniye, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa olmak üzere birçok kentten hissedildi. Depremin ardından bölgede ekiplerin yoğun çalışması sürüyor.

Deprem bölgesindeki gelişmeleri dakika dakika haberimizden takip edebilirsiniz...

Can kaybı ve yaralı sayısı arttı

21.12 AFAD, saat 20.50 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 17 bin 134 kişinin hayatını kaybettiğini, 70 bin 347 kişinin yaralandığını açıkladı.

18:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Can kaybımız 16 bin 546 'e yükseldi, yaralı sayımız 66 bin 132.

16:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Can kaybımız 16 bin 170'e yükseldi, yaralı sayımız 64 bin 194.

14.20 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yaşadığımız bu büyük afette göçük veya yıkım sonucu an itibarıyla 14 bin 351 kişi hayatını kaybetmiş, 63 bin 794 kişi yaralanmıştır.

13.22 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 14 bin 14, yaralı sayısının 63 bin 794 olduğunu açıkladı.

Kilis'te çalışmalar tamamlandı

12.40 AFAD: Ekiplerimiz, Kilis'te arama kurtarma çalışmalarını tamamlamıştır. Kilis'teki arama kurtarma Ekiplerimiz ivedilikle çalışmaların devam ettiği diğer illere sevk edilmiştir.

Türkiye kararı! AB Liderler Zirvesi’nden: Deprem bölgesine büyük destek gönderilmesi için ana yer Brüksel olacak
Türkiye kararı! AB Liderler Zirvesi’nden: Deprem bölgesine büyük destek gönderilmesi için ana yer Brüksel olacak

Gündem

Türkiye kararı! AB Liderler Zirvesi’nden: Deprem bölgesine büyük destek gönderilmesi için ana yer Brüksel olacak

Ahırdaki ineklerin deprem anındaki tedirginliği kameraya böyle yansıdı
Ahırdaki ineklerin deprem anındaki tedirginliği kameraya böyle yansıdı

Yerel

Ahırdaki ineklerin deprem anındaki tedirginliği kameraya böyle yansıdı

Artçı deprem sayısı dünya rekoruna koşuyor
Artçı deprem sayısı dünya rekoruna koşuyor

Gündem

Artçı deprem sayısı dünya rekoruna koşuyor

BOTAŞ bir kez daha duyurdu: Hizmet için deprem bölgelerine doğal gaz verilmeye başlandı! İşte o iller...
BOTAŞ bir kez daha duyurdu: Hizmet için deprem bölgelerine doğal gaz verilmeye başlandı! İşte o iller...

Ekonomi

BOTAŞ bir kez daha duyurdu: Hizmet için deprem bölgelerine doğal gaz verilmeye başlandı! İşte o iller...

Dünyanın her yerinden: Böyle yardım görülmedi! Irak Kerkük Türkmenlerinden deprem alanına yardım seferberliği
Dünyanın her yerinden: Böyle yardım görülmedi! Irak Kerkük Türkmenlerinden deprem alanına yardım seferberliği

Dünya

Dünyanın her yerinden: Böyle yardım görülmedi! Irak Kerkük Türkmenlerinden deprem alanına yardım seferberliği

Askeri uçak yaralı depremzedeleri İstanbul'a taşıdı
Askeri uçak yaralı depremzedeleri İstanbul'a taşıdı

Gündem

Askeri uçak yaralı depremzedeleri İstanbul'a taşıdı

Yabancı illüstratörler Türkiye'deki depremi çizdi! Başrolde: Hüzün, öfke, buruk sevinç! Duygulandıran görüntü
Yabancı illüstratörler Türkiye'deki depremi çizdi! Başrolde: Hüzün, öfke, buruk sevinç! Duygulandıran görüntü

Aktüel

Yabancı illüstratörler Türkiye'deki depremi çizdi! Başrolde: Hüzün, öfke, buruk sevinç! Duygulandıran görüntü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23