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Gündem Deprem bölgesine gaz akışı durduruldu!
Gündem

Deprem bölgesine gaz akışı durduruldu!

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'den (BOTAŞ) yapılan açıklamada, ham petrol boru hatlarında yapılan kontroller sonucu herhangi bir hasar tespit edilmediği kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 09:17:00 -
Deprem bölgesine gaz akışı durduruldu!

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'den (BOTAŞ) yapılan açıklamada, ham petrol boru hatlarında yapılan kontroller sonucu herhangi bir hasar tespit edilmediği kaydedildi.

Teknik ekiplerin sahada gerekli kontrol ve müdahaleleri yaptığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Merkez üssü Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesi olarak açıklanan ve çevre illerde de hissedilen deprem meydana gelmiş olup, BOTAŞ tarafından tüm ekipler hemen teyakkuza geçirilmiş, gerekli güvenlik tedbirleri alınarak hasar tespit çalışmalarına başlanmıştır. Hatay il merkeziyle Kırıkhan ilçesi, Kahramanmaraş il merkeziyle Pazarcık ve Narlı ilçelerine tedbir amaçlı doğal gaz akışı durdurulmuştur. BOTAŞ teknik ekipleri sahada gerekli kontrol ve müdahaleleri yapmaktadır. Bölgedeki doğal gaz dağıtım şirketleriyle koordineli olarak vatandaşlarımıza güvenli gaz akışı sağlanması amacıyla gerekli çalışmalar yürütülmektedir."

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