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Ekonomi Deprem bölgesinden asgari ücret talebi
Ekonomi

Deprem bölgesinden asgari ücret talebi

Depremde büyük zarara uğrayan bölgedeki işletmelerden asgari ücrete yönelik talepler gelmişti. Bu talepler arasında brüt asgari ücretin net ücret olarak ödenmesi de var. Amaç, deprem bölgesindeki 11 ilde istihdamı artırmak çalışanların göçünü önlemek. O talebe yönelik henüz somut bir karar verilmedi ama ekonomi yönetiminin masasında yer aldığı belirtiliyor.

Yeniakit Publisher
2023-03-15 07:51:00 -
Deprem bölgesinden asgari ücret talebi

Depremin ardından bölgenin ekonomisini ayağa kaldırmak için adımlar atıldı. Ve bundan sonrasına ilişkin de planlar yapılıyor. Bu süreçte gelen talepler de ekonomi yönetimi tarafından not ediliyor.

Şimdi merak edilen başlıklardan biri de deprem bölgesine yönelik asgari ücrete ilişkin yeni bir adım gelip gelmeyeceği. Yeni bir tarife belirlenmesi talebi masaya alındı. O talep brüt asgari ücretin net ücret olarak ödenmesi. Asgari ücretin brütü kadar bölüme prim muafiyeti de değerlendiriliyor. Amaç ise deprem bölgesindeki 11 ilde istihdamı artırmak ve çalışanların göçünü önlemek.

Öneri, bölgedeki işletmelerden geldi. Eğer kabul edilirse depremi vuran 11 ilde asgari ücretin 11 bin 760 liraya yükselebileceği konuşuluyor. Ancak kaynaklar bu talep ele alınsa da henüz verilmiş bir karar olmadığını belirtiyor.

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