Deprem bölgesinde esnaf için flaş öneri

Deprem bölgesinde esnaf ve sanatkarın borç ertelemesinden çok hibe destekleri ile ayağa kaldırılabileceğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “6 Şubat’ta merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden olumsuz etkilenen esnafımızın zararlarını tespit ederek talepler doğrultusunda projeler geliştirip sorunları çözmek amacıyla Konfederasyonumuz bünyesinde Deprem Bilgi Formu oluşturduk. Web sitemiz üzerinden yayımladığımız bu forma gelen başvurulara göre esnafımızın en büyük isteği hibe desteği verilmesi ve mevcut borçların 2 yıl süre ile ertelenmesi yönünde” dedi.

Konfederasyon olarak web sitemiz üzerinden oluşturduğumuz Deprem Bilgi Formunu dolduran esnaf ve sanatkarların başlıca talepleri hakkında bilgi veren Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Depremden zarar gören esnaf ve sanatkarlarımızı yeniden ayağa kaldırmak ve ticari hayatı canlandırmak için iş yerlerine hasar durumuna göre hibe desteği verilmeli. Depremde evini, iş yerini ve aracını kaybeden esnafımız ancak hibe desteği ile ayağa kalkabilir. Öte yandan esnaf ve sanatkarlarımız şu anda iş yapamadığı için mevcut borçların ödenmesi mümkün değil. İş yerleri yeniden faaliyete geçene kadar kredi ve kredi kartları başta olmak üzere esnafımızın Bağ-kur ve SSK gibi mevcut borçları en az 2 yıl süre ile faizsiz ötelenmeli. Depremden sonra bölgedeki esnafımız Bağ-kur’lu gibi devam ettirilip emeklilik ve ilaç hakkı dahil tüm sağlık hizmetinden faydalanabilmeli. Bu benzeri talepleri ilgili tüm Bakanlıklara ileterek kısa sürede çözüm bulunmasını istedik” şeklinde konuştu.

“İş yerlerinin yüzde 50'si ağır hasarlı”

Deprem Bilgi Formundan edinilen verileri ilgili tüm Bakanlıklar ile paylaştıklarının altını çizen Palandöken, “6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremden etkilenen esnaf ve sanatkarlarımıza sunulan Deprem Bilgi Formuna yapılan başvuru verilerine göre 10 ilimizi etkileyen deprem bölgesindeki esnaf işletmelerinin yüzde 31.22’si az hasarlı, yüzde 18.29’u orta hasarlı ve yüzde 50.49’u ağır hasarlı durumda. En çok başvuru yapan illerimiz ise Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya oldu” diye konuştu.