Deprem bölgesinde bir mucize beklentisi! Dairelerine ulaşıldı...

Türk futbolunun gözü hâlâ enkaz altında olan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu ve sportif direktör Taner Savut’ta... Devam eden arama kurtarma çalışmalarında iki isminde dairesine ulaşıldı, ancak kendilerinden hâlâ bir haber alınamadı.

Hatay’da yıkılan Rönesans Rezidans’ın enkazı altında kaldığı belirtilen ve hâlâ haber alınamayan Atakaş Hataysporlu Christian Atsu’nun durumu, Türkiye’nin yanı sıra, doğduğu ülke Gana ve futbol kariyerini sürdürdüğü Portekiz, İngiltere, İspanya, Hollanda ve Suudi Arabistan’da da merak ediliyor...

Deprem felaketinde 11.güne girerken gözler gelecek mucizelerde... Hatayspor’dan birçok kişinin içerisinde bulunduğu Rönesans Rezidans’ta arama kurtarma çalışmaları hâlâ devam ediyor.

Fanatik'in haberine göre; önceki gece ses ve ısı alınmasının ardından yoğunlaşan çalışmalarda enkaz altında kalan futbolcu Atsu ve sportif direktör Taner Savut’un dairelerine kadar ulaşılabildi. Ancak iki ismin de kendilerinden henüz haber alınabilmiş değil. deprem anında binadan çıkmaya çalışırken enkazın farklı bir noktasında kalma ihtimali üzerinde durulan iki isim için de çalışmalar devam ediyor.