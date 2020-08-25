Deprem, Dünya'nın litosferinde sismik dalgalar oluşturan ani bir enerji salınımından kaynaklanan Dünya yüzeyinin sallanmasıdır. Depremlerin boyutları, nesneleri ve insanları havaya fırlatacak ve tüm şehirlerde yıkıma yol açacak kadar şiddetli olabilir. Bir bölgenin sismikliği veya sismik aktivitesi, belirli bir süre boyunca yaşanan depremlerin sıklığı, türü ve boyutu ile ölçülür.

Dünya yüzeyinde depremler, zemini sarsarak, yer değiştirerek veya bozarak kendini gösterir. Büyük bir depremin merkez üssü açık denizde olduğunda, deniz tabanı bir tsunamiye neden olacak kadar yer değiştirebilir. Depremler ayrıca heyelanları ve bazen volkanik aktiviteyi tetikleyebilir.

En genel anlamıyla, deprem kelimesi, sismik dalgalar oluşturan herhangi bir sismik olayı (ister doğal ister insan kaynaklı olsun) tanımlamak için kullanılır. Depremler çoğunlukla jeolojik fayların kırılmasından değil, aynı zamanda volkanik aktivite, toprak kaymaları, mayın patlamaları ve nükleer testler gibi diğer olaylardan kaynaklanır. Bir depremin ilk kırılma noktasına onun merkez üssü veya odak noktası denir. Merkez üssü, doğrudan hipo merkezin üzerindeki yer seviyesindeki noktadır.

Deprem nasıl ölçülür?

Depremlerin büyüklüğü, bir sismograf üzerine kaydedilen sismik dalgaların genliği ve sismografın depreme olan uzaklığı ölçülerek belirlenir. Bunlar, depremin açığa çıkardığı enerjinin bir ölçüsü olan bir büyüklüğe dönüştüren bir formüle konur.

Bir depremin uzaklığını nasıl hesaplarsınız?

İlk P dalgasının başlangıcı ile ilk S dalgası arasındaki mesafe, dalgaların kaç saniye aralıklı olduğunu size söyler. Bu sayı, sismografınızın depremin merkez üssünden ne kadar uzakta olduğunu size bildirmek için kullanılacaktır. İlk P dalgası ile ilk S dalgası arasındaki mesafeyi ölerek uzaklığı bulabilirsiniz.

7.0 şiddetinde deprem ne kadar hissedilebilir?

7 şiddetinde gerçekleşen Karayip Depremi Florida’ya hissedildi. 28 Ocak 2020'de Karayip Denizi'nde Jamaika, Küba ve Cayman Adaları kıyılarına yaklaşık olarak eşit uzaklıkta 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sismik aletler, yaklaşık 6.2 mil (10 km) derinlikte meydana gelen depremi anında tespit etti.

Dünyanın depreme en yatkın 10 ülkesi hangileri?

Dünya’nın depreme en yatkın 10 ülkesi aynı zamanda geçmişinde büyük deprem yaşayan 10 ülkedir. İşte o ülkeler

Japonya

Nepal

Hindistan

Ekvador

Filipinler

Pakistan

El Salvador

Meksika

Türkiye

Endonezya