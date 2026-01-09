Depar ne demek, sporda depar atmak nasıl yapılır?

Depar kelimesi Fransızcadan dilimize geçmiş olmakla birlikte, temel olarak bir yarışa veya koşuya başlama eylemini ifade eder. Bu kelime, günlük dilden ziyade spor terminolojisinde, özellikle atletizm, futbol ve diğer hız gerektiren spor dallarında karşımıza çıkar. Kelimenin kökeni, harekete geçme ve hız kazanma anlamlarını barındırır.

TDK'ya Göre Depar Kelimesinin Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde depar ne demek TDK anlamı şeklinde yapılan aramalarda, kelimenin temel karşılığı "çıkış" olarak belirtilmektedir. Bu tanım, kelimenin asıl kökeni olan başlangıç eylemine vurgu yapar. Ancak günlük ve spor dilindeki kullanımı bu çıkış eyleminin hız bileşenini de içerir.

Depar Atmak Ne Anlama Gelir ve Nasıl Kullanılır?

Spor alanında en sık kullanılan ifade "depar atmak"tır. Depar atmak ne anlama gelir sorusunun cevabı, koşu esnasında sabit bir tempoda ilerlerken hızın aniden ve önemli ölçüde artırılması ve bu yüksek hızın kısa bir süre korunmasıdır. Bu eylem, genellikle bir rakibi geride bırakmak, bitiş çizgisine ulaşmak veya kritik bir avantaja sahip olmak için yapılır.

Depar kelimesi mecazi olarak bir işe hızlı ve enerjik bir başlangıç yapmak anlamında da kullanılabilir. Halk arasında yaygın olarak "depara kalkmak" veya "depara geçmek" şeklinde kullanımları mevcuttur. Örneğin, bir futbolcu topu rakip savunmanın arkasına atmadan önce ani bir depar atarak boş alana sızabilir ya da bir proje için "ekip depara kalktı" denilerek hızlıca çalışmaya başladığı ifade edilebilir. Bu ifadeler, fiziksel bir koşu olmasa bile, bir aktiviteye yoğunlaşma durumlarını anlatır.