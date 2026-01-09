  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran’da kaos tırmanıyor! İsferayen’de sokağa inen protestocular savcıyı öldürdü! Mavi Vatan'ın yeni Barbaros'u! GÖKDENİZ hedefi tam isabetle vurdu "Sözcü Gazetesi’nin İmamoğlu’ndan rüşvet aldığı ortaya çıktı!" Kirli algı operasyonu ellerinde patladı: Masa başında yalan rüzgarı! Fahiş aidatlara çözüm geliyor! Son sözü meclis söyleyecek! İzmir’de kooperatif vurgununa bir darbe daha! Başsavcılık Tunç Soyer ve Kaya’nın tahliyesine itiraz etti! Terör sevici İstanbul Barosu’nun terör davasında karar açıklandı! Madalya da taksaydınız... Bornova Belediyesi'ne tepki: Okul inşaatına ruhsat vermeyerek süreci tıkadı CHP eser değil, engel üretiyor ABD'de 5 eyalet sosyal güvenlik fonlarının dondurulduğu gerekçesiyle Trump’a dava açtı Kazan Kaldırdılar 28 yıl sonra rekor geldi! Altına yatırım yapan büyük kazandı Savcı Sayan’dan bomba transfer iddiası! CHP’li Büyükşehir belediyesi AK Parti’ye geçiyor
Eğitim Depar ne demek, sporda depar atmak nasıl yapılır?
Eğitim

Depar ne demek, sporda depar atmak nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Depar ne demek, sporda depar atmak nasıl yapılır?

Fransızca kökenli bir spor terimi olan depar, koşuya veya yarışa başlangıcı ve ani hızlanmayı ifade eden bir eylemdir.

Depar kelimesi Fransızcadan dilimize geçmiş olmakla birlikte, temel olarak bir yarışa veya koşuya başlama eylemini ifade eder. Bu kelime, günlük dilden ziyade spor terminolojisinde, özellikle atletizm, futbol ve diğer hız gerektiren spor dallarında karşımıza çıkar. Kelimenin kökeni, harekete geçme ve hız kazanma anlamlarını barındırır.

TDK'ya Göre Depar Kelimesinin Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde depar ne demek TDK anlamı şeklinde yapılan aramalarda, kelimenin temel karşılığı "çıkış" olarak belirtilmektedir. Bu tanım, kelimenin asıl kökeni olan başlangıç eylemine vurgu yapar. Ancak günlük ve spor dilindeki kullanımı bu çıkış eyleminin hız bileşenini de içerir.

Depar Atmak Ne Anlama Gelir ve Nasıl Kullanılır?

Spor alanında en sık kullanılan ifade "depar atmak"tır. Depar atmak ne anlama gelir sorusunun cevabı, koşu esnasında sabit bir tempoda ilerlerken hızın aniden ve önemli ölçüde artırılması ve bu yüksek hızın kısa bir süre korunmasıdır. Bu eylem, genellikle bir rakibi geride bırakmak, bitiş çizgisine ulaşmak veya kritik bir avantaja sahip olmak için yapılır.

Depar kelimesi mecazi olarak bir işe hızlı ve enerjik bir başlangıç yapmak anlamında da kullanılabilir. Halk arasında yaygın olarak "depara kalkmak" veya "depara geçmek" şeklinde kullanımları mevcuttur. Örneğin, bir futbolcu topu rakip savunmanın arkasına atmadan önce ani bir depar atarak boş alana sızabilir ya da bir proje için "ekip depara kalktı" denilerek hızlıca çalışmaya başladığı ifade edilebilir. Bu ifadeler, fiziksel bir koşu olmasa bile, bir aktiviteye yoğunlaşma durumlarını anlatır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tarım Kredi’de kıyma ve kuşbaşı fiyatı düştü! Neredeyse yarı yarıya daha ucuz
Ekonomi

Tarım Kredi’de kıyma ve kuşbaşı fiyatı düştü! Neredeyse yarı yarıya daha ucuz

Vatandaşlara indirim müjdelerini peş peşe duyuran Tarım Kredi Marketleri, kıyma ve kuşbaşı fiyatları düştü.

Terör hamisi ABD'den PKK-SDG'yi kurtarma operasyonu: Tom Barrack yine sahneye çıktı!
Gündem

Terör hamisi ABD'den PKK-SDG'yi kurtarma operasyonu: Tom Barrack yine sahneye çıktı!

Suriye ordusunun Halep'te başlattığı kararlı harekatla inleri başına yıkılan PKK-SDG'li teröristlerin imdadına yine "efendileri" yetişti. AB..
Hapisteki Aysever’den Dışardaki Özgür Özel’e: "Seninle yer değiştireceğiz!" Hırsızların elini sıkmam demişti! Özel’in susturma girişimi duvara tosladı
Gündem

Hapisteki Aysever’den Dışardaki Özgür Özel’e: “Seninle yer değiştireceğiz!” Hırsızların elini sıkmam demişti! Özel’in susturma girişimi duvara tosladı

Yolsuzluk ve irtikaptan tutuklanan Ekrem İmamoğlu için daha önce "Hırsızın elini sıkmam" diyerek rezil eden Enver Aysever, bu kez CHP Genel ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23