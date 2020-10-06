  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Denizsiz kentin çocukları milli yüzücü olmak için kulaç atıyor
Spor

Denizsiz kentin çocukları milli yüzücü olmak için kulaç atıyor

Tunceli'de, Gençlik ve Spor Bakanlığınca 5 milyon liralık yatırım projesiyle hayata geçirilip Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce işletilen yarı olimpik yüzme havuzunda yeteneklerini keşfeden çocuklar, gelecekte milli yüzücü olup Türkiye'yi yarışmalarda başarıyla temsil etmek istiyor - Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er: - "Tunceli denizsiz bir kent ama bütün denizlere meydan okuyan Munzur ve Pülümür nehirleri var. Bu nehirlerde yüzmeyi öğrenen çocuklar, okyanuslarda bile yüzer" - Antrenör Bülent Demir: - "Ülkemizi temsil etmelerini sağlamak amacıyla her günümüzü bu çocuklara adamış durumdayız. Çocuklarımız şu an yarışmalara katılacak kapasiteye sahip"

Yeniakit Publisher
2020-10-06 11:16:48 -
Denizsiz kentin çocukları milli yüzücü olmak için kulaç atıyor

TUNCELİ (AA) - SİDAR CAN EREN - Tunceli'de küçük yüzücüler, Gençlik ve Spor Bakanlığınca 3 yıl önce yaptırılan yarı olimpik yüzme havuzunda antrenmanlar yaparak ilerde milli sporcu olmayı hedefliyor.

Doğal güzellikleriyle ön plana çıkan ve deniz seviyesinden 940 metre yükseklikte bulunan Tunceli'de, son yıllarda devletin yüzme, kayak, rafting ve kona sporlarına yönelik yaptığı yatırımlarla, bu branşlara yönelen çocuklar başarıları ile göz dolduruyor.

Ovacık ilçesinde kayak, Pertek ilçesinde ise rafting ve kano sporunun geliştiği kentte, bu yıl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde başlatılan "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesiyle de il merkezindeki çok sayıda çocuk yüzme öğrenmeye başladı.

Haftanın altı günü 3 antrenör ve 2 cankurtaranın gözetiminde bir araya gelen 8-16 yaşlarındaki 30 sporcu, Cumhuriyet Mahallesi'nde 5 milyon lirayla yaptırılan yarı olimpik yüzme havuzunda teknik ve teorik bilgiler öğreniyor.

İki metre derinliğe sahip havuzda, serbest, kelebek, kurbağalama, sırtüstü ve karışık stillerde yüzen çocuklar, ilerde milli sporcu olup Türkiye'yi yarışmalarda başarıyla temsil etmek istiyor.


- "İlçelerde seyyar havuzlar oluşturacağız"

Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentteki çocukların yüzme sporuna yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Çocukların yüzmede çok yetenekli olduğunu belirten Er, şöyle konuştu:

"Burada üç antrenörümüz ve iki cankurtaranımız görev yapıyor. Tuncelili çocuklarımıza ve gençlerimize hizmet ediyoruz. Tunceli denizsiz bir kent ama bütün denizlere meydan okuyan Munzur ve Pülümür nehirleri var. Bu nehirlerde yüzmeyi öğrenen çocuklar, okyanuslarda bile yüzer. Biz buna inanıyoruz. İlçelerimizde de seyyar havuzlar oluşturmaya çalışıyoruz. Kentteki tüm çocuklarımızı yüzme alanında yetiştirmeyi amaçlıyoruz."


- "Çocuklar yarışmalara katılacak kapasiteye sahip"

Yüzme antrenörü Bülent Demir ise haftanın 6 günü çocuklara yüzme eğitimi verdiğini dile getirdi.

Hedefinin çocukların sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlamak olduğunu ifade eden Demir, "Bizler başarılı sporcular yetiştirmek istiyoruz. Bu kentte yüzmeyi çok seven insanlar var. Bu nedenle çocuklarla çalışıp ilerde milli takıma hizmet edebilecek sporcular yetiştiriyoruz. Ülkemizi temsil etmelerini sağlamak amacıyla her günümüzü bu çocuklara adamış durumdayız. Çocuklarımız şu an yarışmalara katılacak kapasiteye sahip." dedi.

Antrenör Esra Arslan da minikler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde yüzme yarışmalarına sporcular yetiştirdiğini anlattı.

Sporculardan Dina İlke Yıldız da yüzmeyi çok sevdiğini ve ilerde milli sporcu olup yarışmalarda madalya kazanmak istediğini belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kanada Ermeni lobisine boyun eğdi! İHA ve SİHA'lar için parça üretiyordu
Dünya

Kanada Ermeni lobisine boyun eğdi! İHA ve SİHA'lar için parça üretiyordu

Kanada'da üretilen teknolojilerin Dağlık Karabağ’da kullanıldığı yönündeki iddialar üzerine Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champa..
Tutuşup ABD'ye koştular!
Dünya

Tutuşup ABD'ye koştular! "Türkiye S-400'leri aktif edip bize karşı kullandı"

Yunan Kathimerini Gazetesi, 27 Ağustos'ta Kıbrıs Adası açıklarında Güney Kıbrıs, Yunanistan, İtalya ve Fransa'nın katıldığı bir tatbikat esn..
Aliyev müjdeyi duyurdu: İşgalden kurtarıldı
Aktüel

Aliyev müjdeyi duyurdu: İşgalden kurtarıldı

Kahraman Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda Cebrail ilinin 3 köyünde ve bazı stratejik te..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay