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Spor Denizlisporlu oyuncular Beşiktaş maçında puan için umutlu
Spor

Denizlisporlu oyuncular Beşiktaş maçında puan için umutlu

Neven Subotic: - "Rakibimiz büyük takım olmasına rağmen iyi bir başlangıç yapamadı. Biz bunu değerlendirip üstüne gidebiliriz" - Recep Niyaz: - "Beşiktaş maçından en kötü 1 puanla çıkmamız gerekiyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-23 11:35:18 -
Denizlisporlu oyuncular Beşiktaş maçında puan için umutlu

DENİZLİ (AA) - Süper Lig'in 6. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek Yukatel Denizlispor'un oyuncuları Neven Subotic ve Recep Niyaz, güçlü rakipleri karşısında puan alacaklarına inanıyor.

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan oyunculardan Neven Subotic, Beşiktaş karşısında takımın kendisini gösterebileceğini, bu tip büyük karşılaşmaların test niteliğinde olduğunu dile getirdi.

Denizlispor'un yeni transferlerinden Sırp savunma oyuncusu Subotic, ligdeki ilk golünü Gençlerbirliği maçında attığını ve bu gol sonrası kazandıkları motivasyonla güzel bir sonuca ulaştıklarını aktardı.

Beşiktaş maçının çok önemli olduğunu söyleyen Subotic, "Özellikle büyük maçlarda oynamayı çok severim. Çünkü bizim gibi takımların büyük maçlarda kendi kalitesini ortaya koyma şansı daha yüksek oluyor. Daha çok kendini gösterebiliyorsun. Bizim için de ayrı bir test olacak. Kendi seviyemizi ölçebileceğimiz bir maç. Rakibimiz büyük takım olmasına rağmen iyi bir başlangıç yapamadı. Biz bunu değerlendirip üstüne gidebiliriz." diye konuştu.

Süper Lig'de keyif alarak top oynadığını anlatan Subotic, zorlu geçen maçların bazen sadece bir pozisyona göre değişebildiğini, konsantrasyonun 90 dakika kaybedilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.


- Recep: "En kötü 1 puanla çıkmamız gerekiyor"


Yeşil-siyahlı oyuncu Recep Niyaz, geçen hafta Gençlerbirliği deplasmanında aldıkları 2-1'lik galibiyetin takımı rahatlattığını belirtti.

Takımdaki uyumun giderek arttığına işaret eden Recep, "Bunun devamı için Beşiktaş maçından en kötü 1 puanla çıkmamız gerekiyor. Ne olursa olsun ülkemizin büyük takımlarından birisiyle oynayacağız. Kaliteli oyunculara sahibiz. Takım olarak hareket etmeye devam ettiğimiz sürece Beşiktaş maçında puan veya puanlar alacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.


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