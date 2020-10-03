Denizlispor, Konyaspor maçına hazır
DENİZLİ (AA) - Süper Lig'in 4. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Yukatel Denizlispor, hazırlıklarını tamamladı.
Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Robert Prosinecki yönetimindeki antrenmanda, yeşil-siyahlı futbolcular taktik çalıştı.
Sakatlığı bulunan Hadi Sacko yarın forma giyemeyecek.
Yeşil-siyahlı ekipte yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.
Denizli Atatürk Stadı'nda yarın saat 13.30'da başlayacak Yukatel Denizlispor-İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.