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Ekonomi Denizli'nin içme suyu yatırımları kesintisiz sürüyor
Ekonomi

Denizli'nin içme suyu yatırımları kesintisiz sürüyor

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız: - "Bugün itibarıyla içme suyu isale hattı işinde yüzde 11 fiziki gerçekleşme sağlanmış olup, çalışmalar aralıksız devam ediyor"

Yeniakit Publisher
2020-09-09 09:27:02 -
Denizli'nin içme suyu yatırımları kesintisiz sürüyor

ANKARA (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapımı sürdürülen ve Denizli'ye memba kalitesinde su sağlayacak projede yüzde 11 fiziki gerçekleşme sağlandı.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, kurum tarafından 2003-2020 yıllarında Denizli'ye toplam 3 milyar 278 milyon 975 bin 490 liralık yatırım yapıldı. Kentte, 2026 yılı sonuna kadar 3 içme suyu tesisi tamamlanacak ve toplamda 669 bin kişi için yılda 34,84 milyon metreküp içme suyu temin edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız da Denizli İçme Suyu İsale Hattı Projesi ile Denizli merkezi, Honaz ilçesi, Kaklık, Menteşe, Dereçiftlik, Aşağıdere, Karateke, Emirazizli, Ovacık, Gürleyik, Kocabaş, Kızılyer, Salihağa, Ahmetli, Üzerlik, Tosunlar, Sığma, Şamlı ve Mahmutlu mahallelerinin 2050 yılına kadar içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacının karşılanacağını bildirdi.

Su ihtiyacının 2017 yılında işletmeye alınan Akbaş Barajı ve Pınarbaşı kaynaklarından sağlanacağı bilgisini veren Yıldız, şunları kaydetti:

"Denizli İçme Suyu Projesi ile bu ilimize memba kalitesinde içme ve kullanma suyu verilecektir. 53 kilometrelik Denizli İçme Suyu İsale Hattı işinde bugüne kadar toplam 11 kilometre uzunluğunda 1100 milimetrelik çelik isale hattı borusu ile 23 vantuz ve tahliye yapısının imalatı tamamlandı. Bugün itibarıyla içme suyu isale hattı işinde yüzde 11 fiziki gerçekleşme sağlanmış olup, çalışmalar aralıksız devam ediyor."

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