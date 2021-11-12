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Spor Denizli’den Galatasaraylı isme kanca
Spor

Denizli’den Galatasaraylı isme kanca

Altay'ın kendi bünyesinden yetişen ve sezon başında Kasımpaşa'dan G.Saray'a transfer olan Aytaç Kara'yı kadrosuna katmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 12:48:00 -
Denizli’den Galatasaraylı isme kanca

Siyah-beyazlıların, kendi bünyesinden yetişen ve sezon başında Kasımpaşa'dan G.Saray'a transfer olan Aytaç Kara'yı kadrosuna katmaya hazırlandığı öne sürüldü. Dönemin başkanı Mustafa Cengiz tarafından Fatih Terim'in onayıyla transfer edilen Aytaç, Aslan'ın 21 kişilik kadrosuna giremezken Ocak ayında yolların ayrılmasına kesin gözle bakılıyor.

Ocak ayında gelecek teklife göre kiralık ya da bonservisiyle Aytaç'ın ayrılabileceği iddia edilirken teknik direktör Mustafa Denizli'nin oyuncuyu kadrosunda görmek istediği gelen haberler arasında.

Altay'ın yeniden renklerine bağlamak için uğraş verdiği Aytaç Kara için iki Süper Lig takımının daha devrede olduğu ileri sürüldü. Tecrübeli orta saha oyuncusunun Adana Demirspor ve Yeni Malatyaspor'un da transfer listesinde olduğu bildirilirken transferde hangi takımın mutlu sona ulaşacağı merak konusu oldu. Aytaç Kara bu sezon ligde şans bulmakta zorlansa da Avrupa'da şu ana dek 6 maçta toplam 262 dakika süre aldı.

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