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Yerel Denizli'de villaya uyuşturucu baskınında şoke eden görüntü!
Yerel

Denizli'de villaya uyuşturucu baskınında şoke eden görüntü!

Denizli'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda villanın uyuşturucu serasına dönüştürüldüğü tespit edilirken 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-04 17:13:00 - 2022-04-04 17:16:11

Denizli’de biri villa olmak üzere kiralanan iki adreste kurulan özel düzenekler ile skunk yetiştirerek uyuşturucu madde imal ettiği tespit edilen 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli’de “Uyuşturucu Madde Ticareti” yapan şahıs ve organizasyonların yakalanmasına yönelik yapılan görevlileri harekete geçti.

Biri villa olmak üzere kiralanan iki adrese kurdukları özel düzenekler ile skunk yetiştirerek uyuşturucu madde imal ettiği tespit edilen 2 kişi için operasyon gerçekleştirildi. Ekiplerin binalara gerçekleştirdiği operasyonda çok sayıda üretim aşamasında olan madde ele geçirildi.

2 şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan 2 şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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