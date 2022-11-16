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Yerel Denizli'de tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Yerel

Denizli'de tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Denizli'nin Çivril ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-16 14:53:00 -
Denizli'de tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İ.Ç'nin kullandığı 20 AFF 148 plakalı tır, Karabedirler Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen Ali Coşkun (65) yönetimindeki 64 AAJ 811 plakalı otomobille çarpıştı.

Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Coşkun'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada otomobilde bulunan Ahmet Yıldırım (71) yaralandı. Yıldırım, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

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