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Denizli’de polis maske takmayanlara göz açtırmadı

Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında, polis ekipleri kent merkezinde zorunlu maske kullanımına uymayan vatandaşlara göz açtırmadı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 10:54:19 -
Denizli’de polis maske takmayanlara göz açtırmadı

Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında, polis ekipleri kent merkezinde zorunlu maske kullanımına uymayan vatandaşlara göz açtırmadı.


Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu getirilen illerden bir tanesi olan Denizli’de kent merkezinde cadde ve meydanlarda vatandaşların maskesiz gezmesine izin verilmedi. Yaşanılan sıcak havalardan vatandaşların sokaklara çıkması nedeniyle kentin en işlek yerlerinden biri olan Bayramyeri Meydanı’nda yoğunluk yaşandı. Polis ekipleri ise cadde ve meydanlarda maskesiz gezen vatandaşlara adeta göz açtırmadı. Araçlardan sık sık vatandaşların maskesiz sokağa çıkmamaları hakkında anons yapan ekipler, ayrıca maskesiz dolaşan vatandaşlara da tutanak tutarak haklarında işlem yaptı.


Mert Yüksel isimli vatandaş denetimlerin yerinde olduğunu kaydederek, vatandaşların maskesiz sokağa çıkmaması gerektiğini dile getirdi.

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