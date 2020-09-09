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Aktüel Denizli'de otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Aktüel

Denizli'de otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-09 11:25:25 -
Denizli'de otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Uşak-Denizli kara yolunda, Muhammet Örk yönetimindeki 07 ACT 535 plakalı otomobil, Adem Alan idaresindeki, pancar söküm makinesi takılı 20 L 6810 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Örk ile yanındaki Doğan Oçan yaralandı.

Ağır yaralanan Muhammet Örk, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, ağır yaralanan Oçan tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili traktör sürücüsü Adem Alan gözaltına alındı.

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