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Yerel Denizli'de nefes kesen operasyon! Otomobilde 2 kilo 210 gram metamfetamin böyle...
Yerel

Denizli'de nefes kesen operasyon! Otomobilde 2 kilo 210 gram metamfetamin böyle...

Denizli'nin Çardak ilçesinde durdurulan otomobilde 2 kilo 210 gram metamfetamin ve 5 bin 200 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-04-29 16:57:00 - 2022-04-29 17:01:48

Denizli'nin Çardak ilçesinde durdurulan otomobilde 2 kilo 210 gram metamfetamin ve 5 bin 200 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele ekipleri, F.K. ile Ş.K'nin İstanbul'dan temin ettiği uyuşturucuyu kentte satacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık 1 ay süren takip sonucu, şüphelilerin bulunduğu otomobil ilçe girişinde durduruldu.

Otomobilde dedektör köpek yardımıyla gerçekleştirilen aramada 2 kilo 210 gram metamfetamin ile 5 bin 200 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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