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Yerel Denizli'de FETÖ ve PKK operasyonu!
Yerel

Denizli'de FETÖ ve PKK operasyonu!

Denizli’de FETÖ/PDY ve PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi ve propagandası yapan 2 şahıs tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 16:21:00 -
Denizli'de FETÖ ve PKK operasyonu!

Denizli’de FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üye olma suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari polisin operasyonuyla yakalandı. PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında örgütün propagandasını yapma suçundan 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir şahıs yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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