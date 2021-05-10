Denizli'de FETÖ operasyonu
Denizli'de FETÖ'ye yönelik operasyonda firari 2 hükümlü yakalandı.
Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait hücre evlerine düzenlenen operasyonda kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında "terör örgütü üyeliği" suçundan hapis cezaları bulunan B.C. ve D.E'nin saklandıkları adresi belirledi.
Örgüte ait hücre evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 2 hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.