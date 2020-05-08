Denizli'de balık avı ölümle bitti
Denizli'de, balık tutmak için Akçay Nehri'ne giden iki kuzen kaybolmuştu. Yapılan arama çalışmalarında iki kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.
Denizli Kale'ye bağlı Muslugüme Mahallesinde yaşayan, 35 yaşındaki Mehmet Onluk ile kuzeni 21 yaşındaki İbrahim Onluk, balık tutmak için gittikleri Akçay Deresi'nde kayboldu. Yakınlarının haber alamaması üzerine bölgede arama çalışmaları başlatıldı.
Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ve balık adamlar, su altında ve nehir boyunca aramalar yaptı. Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın sonucunda ekipler, Mehmet ve İbrahim Onluk'un cansız bedenlerine ulaştı.
Çalışmaları yerinde takip eden iki kuzenin yakınları ise, cenazelerin bulunmasının ardından yasa boğuldu. Cansız bedenler, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Morgu'na kaldırıldı.