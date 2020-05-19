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Denizli’de 19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kortej düzenleyen Denizli Büyükşehir Belediyesi, kenti Türk bayraklarıyla donattı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 12:57:31 -
Denizli’de 19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kortej düzenleyen Denizli Büyükşehir Belediyesi, kenti Türk bayraklarıyla donattı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kortej renkli anlara sahne oldu.


Denizli Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kortej düzenledi. Denizli Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde düzenlenen korteje koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında katılım sınırlı sayıda tutuldu. Denizli Büyükşehir Belediyespor sporcuları ve Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan öğretmenler ile tiyatrocular dev Türk bayraklarıyla kortejde yer aldı. Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye dikkat edildi. Denizli Valiliği önünden başlayan kortej vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.


Denizlililer cep telefonlarıyla Büyükşehir Belediye Bandosu’nun çaldığı marşları kaydederek bol bol fotoğraf çekti. Kortej bando ekibinin kısa bir konser verdiği 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda son buldu. Öte yandan Denizli Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda olduğu gibi kenti Türk bayraklarıyla donattı.

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