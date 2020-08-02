Denizli KYK yurtları Denizli GSB
KYK yurt sorgulama. Denizli KYK yurtları nerede var? YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte binlerce aday üniversite tercihinde bulunacak. ÖSYM tercih kılavuzuna göre üniversite tercihleri yapacaklar seçtikleri üniversite ve bölümlerin bulunduğu illerde KYK yurt adreslerini araştırmaya başladı. Üniversite tercihini Denizli’deki üniversiteleri seçmek isteyenler Denizli KYK yurtları, Denizli GSB KYK yurdu nerede olduğu merak ediliyor. Denizli KYK yurtları erkek, Denizli devlet yurdu kız ve Denizli KYK yurtları iletişim bilgileri yine adaylar tarafından sorgulanmakta. İşte Denizli GSB, Denizli KYK yurtları yurt sorgulama.
ÖSYM 2020 üniversite tercih tarihlerini 6-14 Ağustos arasında yapılacağını duyurdu. Binlerce aday 2020 YKS sonuçlarında elde ettiği başarı sıralamasına göre üniversite tercihini yapacak. Adaylar ÖSYM 2020 YKS tercih kılavuzunda yer alan üniversite bölüm taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjanları ve üniversite özel şartlarını araştırırken bir yandan da yurtlar da araştırılıyor. Özel yurt ücretleri cep yaparken üniversite yurt konusunda KYK devlet yurtlarını tercih edecekler KYK yurt adreslerini, KYK yurtları üniversiteye ne kadar uzaklıkta? KYK yurt iletişim bilgileri ile KYK yurt ücretlerini de sorgulamakta. Peki Denizli KYK yurtları nerede? İşte kygm.gsb.gov.tr yurt müdürlükleri Denizli KYK yurtları adresleri.
Denizli KYK BEKİLLİ YURDU
Tipi : AYRI
Telefon : 0(258) 791-2580, 0(258) 791-2811
Adres :: YENİ MAH. HOCALI CAD. NO:70 20930-BEKİLLİ/DENİZLİ
Denizli KYK BULDAN ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : AYRI
Telefon : 0(258) 431-31-11
Adres :: Yeni Mah.Köfündede Sok. No : 20
Denizli KYK HONAZ ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : AYRI
Telefon : -
Adres :: AFŞİNBEY MAH. 220 SOKAK NO 3 HONAZ
Denizli KYK HAREZMİ ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : KIZ
Telefon : 0(258) 212-3230, 0(258) 266-6091
Adres :: ASMALIEVLER MAH. 6627 SK. NO:1 Pamukkale/DENİZLİ
Denizli KYK PAMUKKALE YURDU
Tipi : KIZ
Telefon : 0(258) 212-70-95
Adres :: ÇAMLARALTI MAH.HÜSEYİN YILMAZ CAD. No:55/A - PAMUKKALE/ DENİZLİ
Denizli KYK BİRUNİ ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : KIZ
Telefon : -
Adres :: ÇAMLARALTI MAH. HÜSEYİN YILMAZ CAD. NO:55 / 55D PAMUKKALE/DENİZLİ
Denizli KYK FATMA YILDIZ HANIM ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : KIZ
Telefon : 0(258) 211-19-61
Adres :: ÇAMLARALTI MAHALLESİ HÜSEYİN YILMAZ CADDESİ NO:55/P PAMUKKALE DENİZLİ
Denizli KYK PROF.DR.CEVAT AKŞİT ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : ERKEK
Telefon : -
Adres :: Bagbaşı Mahallesi Vatan Bulvarı No:95 Pamukkale/DENİZLİ
Denizli KYK İBN-İ RÜŞD ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : KIZ
Telefon : 0(258) 213-4975
Adres :: YUNUS EMRE MAH.6409 SOK.NO.10 PAMUKKALE/DENİZLİ
Denizli KYK İBN-İ HALDUN ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : ERKEK
Telefon : 0(258) 266-2075
Adres :: ZEYTİNKÖY MAHALLESİ 4016 SOKAK NO:1 PAMUKKALE DENİZLİ
Denizli KYK TAVAS ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : AYRI
Telefon : 0(258) 613-3325, 0(258) 613-4191, 0(258) 613-4673
Adres :: YAKA MAH.ATATÜRK BULVARI NO:10 TAVAS/DENİZLİ
Denizli KYK ÇİVRİL ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : AYRI
Telefon : 0(258) 713-1961
Adres :: Kızılcasöğüt Mah. Denizli Cad. 44. Sokak No:3 Çivril/ DENİZLİ