Denizli KYK yurtları Denizli GSB

ÖSYM 2020 üniversite tercih tarihlerini 6-14 Ağustos arasında yapılacağını duyurdu. Binlerce aday 2020 YKS sonuçlarında elde ettiği başarı sıralamasına göre üniversite tercihini yapacak. Adaylar ÖSYM 2020 YKS tercih kılavuzunda yer alan üniversite bölüm taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjanları ve üniversite özel şartlarını araştırırken bir yandan da yurtlar da araştırılıyor. Özel yurt ücretleri cep yaparken üniversite yurt konusunda KYK devlet yurtlarını tercih edecekler KYK yurt adreslerini, KYK yurtları üniversiteye ne kadar uzaklıkta? KYK yurt iletişim bilgileri ile KYK yurt ücretlerini de sorgulamakta. Peki Denizli KYK yurtları nerede? İşte kygm.gsb.gov.tr yurt müdürlükleri Denizli KYK yurtları adresleri.

Denizli KYK BEKİLLİ YURDU

Tipi : AYRI

Telefon : 0(258) 791-2580, 0(258) 791-2811

Adres :: YENİ MAH. HOCALI CAD. NO:70 20930-BEKİLLİ/DENİZLİ

Denizli KYK BULDAN ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : AYRI

Telefon : 0(258) 431-31-11

Adres :: Yeni Mah.Köfündede Sok. No : 20

Denizli KYK HONAZ ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : AYRI

Telefon : -

Adres :: AFŞİNBEY MAH. 220 SOKAK NO 3 HONAZ

Denizli KYK HAREZMİ ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : KIZ

Telefon : 0(258) 212-3230, 0(258) 266-6091

Adres :: ASMALIEVLER MAH. 6627 SK. NO:1 Pamukkale/DENİZLİ

Denizli KYK PAMUKKALE YURDU

Tipi : KIZ

Telefon : 0(258) 212-70-95

Adres :: ÇAMLARALTI MAH.HÜSEYİN YILMAZ CAD. No:55/A - PAMUKKALE/ DENİZLİ

Denizli KYK BİRUNİ ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : KIZ

Telefon : -

Adres :: ÇAMLARALTI MAH. HÜSEYİN YILMAZ CAD. NO:55 / 55D PAMUKKALE/DENİZLİ

Denizli KYK FATMA YILDIZ HANIM ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : KIZ

Telefon : 0(258) 211-19-61

Adres :: ÇAMLARALTI MAHALLESİ HÜSEYİN YILMAZ CADDESİ NO:55/P PAMUKKALE DENİZLİ

Denizli KYK PROF.DR.CEVAT AKŞİT ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : ERKEK

Telefon : -

Adres :: Bagbaşı Mahallesi Vatan Bulvarı No:95 Pamukkale/DENİZLİ

Denizli KYK İBN-İ RÜŞD ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : KIZ

Telefon : 0(258) 213-4975

Adres :: YUNUS EMRE MAH.6409 SOK.NO.10 PAMUKKALE/DENİZLİ

Denizli KYK İBN-İ HALDUN ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : ERKEK

Telefon : 0(258) 266-2075

Adres :: ZEYTİNKÖY MAHALLESİ 4016 SOKAK NO:1 PAMUKKALE DENİZLİ

Denizli KYK TAVAS ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : AYRI

Telefon : 0(258) 613-3325, 0(258) 613-4191, 0(258) 613-4673

Adres :: YAKA MAH.ATATÜRK BULVARI NO:10 TAVAS/DENİZLİ

Denizli KYK ÇİVRİL ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : AYRI

Telefon : 0(258) 713-1961

Adres :: Kızılcasöğüt Mah. Denizli Cad. 44. Sokak No:3 Çivril/ DENİZLİ