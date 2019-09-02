Denizli Çivril 330 konutları ne zaman teslim edilecek? TOKİ Denizli Çivril’de inşası devam eden 330 konutun hak sahipleri, gerçekleştirilen kura çekilişi geçtiğimiz eylül ayında yapılmıştı. Hak sahipleri Çivril TOKİ evlerinin ne zaman bitip teslim edileceğini merak ediyor.

TOKİ Denizli Çivril’de inşası devam eden 330 konutun hak sahipleri, gerçekleştirilen kura çekilişi geçtiğimiz eylül ayında yapılmıştı. Hak sahipleri Çivril TOKİ evlerinin ne zaman bitip teslim edileceğini merak ediyor. TOKİ Çivril konutlarının teslim tarihine ilişkin, “Söz konusu proje için henüz teslim tarihi belirlenmemiş olup en kısa sürede teslim işlemlerinin yapılabilmesi için hassasiyetle çalışmalar devam etmektedir.” açıklamasında bulundu.

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