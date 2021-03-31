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Ekonomi Denizli Büyükşehir Belediyesi 20 taşınmazını kiraya veriyor
Ekonomi

Denizli Büyükşehir Belediyesi 20 taşınmazını kiraya veriyor

Mülkiyeti Denizli Büyükşehir Belediyezi’ne ait olan kafeterya-WC-park, büfe, kahvehane, halı saha, iş yeri, kuaför ve atm yerlerinden meydana gelen 20 taşınmaz açık artırma suretiyle yapılacak ihale ile kiraya verilecek.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 14:09:00 -
Denizli Büyükşehir Belediyesi 20 taşınmazını kiraya veriyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre ihaleler, ilan duyurulan gün ve saatlerde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Altıntop Mah. Lise Cad. No:2 Kat:1 de bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda 08.04.2021 tarih ve saat 14:10’de yapılacak.

İhale şartnamesi ile diğer evraklar, mesai saatleri içinde Denizli Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının, Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Lise Cad. No:2 Kat:5 de bulunan ofisinde bedelsiz olarak görülebilir veya bedelsiz olarak temin edilebilir.

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