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Ekonomi "Denizlerin prensi" lüfer, kilogramı 170 liradan tezgahta
Ekonomi

"Denizlerin prensi" lüfer, kilogramı 170 liradan tezgahta

Çanakkaleli balıkçılar tarafından oltayla avlanan ve yeni sezonda ilk kez tezgahlarda yer alan lüfer, kilogramı 170 liradan satışa sunuldu - Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı Mehmet Özkurnaz: - "Bu yıl inanıyoruz ki balıkçılık daha çok artacak. Vatandaşlarımız da balıkları rahat şekilde tüketecek"

Yeniakit Publisher
2020-09-11 12:55:28 -
"Denizlerin prensi" lüfer, kilogramı 170 liradan tezgahta

ÇANAKKALE (AA) - MURAT YÜKSEL - Çanakkaleli balıkçılar tarafından bu dönemde oltayla avlanan lüfer, kilogramı 170 liradan tezgahlarda satılmaya başladı.

Balık tezgahlarındaki çeşitlilik, av yasağının sona erdiği 1 Eylül itibarıyla arttı. Büyük teknelerin ağlarını mavi sulara bıraktığı Çanakkale'de, lezzetiyle nam salan ve "denizlerin prensi" olarak nitelendirilen lüfer de bu dönemde olta balıkçıları tarafından avlandı.

Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı ve Çanakkale Merkez 1 No'lu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mehmet Özkurnaz, AA muhabirine, bu yıl yeni av sezonunun açılmasıyla tezgahlarda balık çeşidinde artış görüldüğünü söyledi.

Bu yıl palamutun yoğun şekilde avlanacağı düşüncesi taşıdıklarını belirten Özkurnaz, "Denizlerimizin prensi olan lüfer, bugün ilk kez tezgahlarda yerini aldı ve kilogramı 170 liradan satışa çıktı. Bu yıl inanıyoruz ki balıkçılık daha çok artacak. Vatandaşlarımız da balıkları rahat şekilde tüketecek diye düşünüyoruz. Balıklarımız bu sene boğaza oldukça erken giriş yaptı. Bu da balıkçılığın iyi olacağını ve buna bağlı tüketiminin de çok olacağını gösteriyor." diye konuştu.

Balıkçı Tuncay Dinç de lüferin ilk defa tezgahlarda yer aldığını belirterek, "İnşallah bundan sonra palamut ve lüfer olacak. İlerleyen günlerde, kasım ayında ekim ayının sonunda lüfer, çinekop olacak. En güzel balık, lüfer balığı. Lezzet bakımından denizin en güzel balığı, lüfer balığıdır." ifadelerini kullandı.

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