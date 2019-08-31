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Denizi değil ’Çayı’ turist çekiyor

Eskişehir’de, önemli turizm yerlerinin başında gelen Porsuk Çayı ziyaretçileriyle kent ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:37
Denizi değil ’Çayı’ turist çekiyor

Eskişehir’de, önemli turizm yerlerinin başında gelen Porsuk Çayı ziyaretçileriyle kent ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Yıl boyunca devam eden tekne ve gondollarda yaklaşık 200 bin kişi ağırlanıyor.


Türkiye’nin Venedik’i olarak adlandırılan Eskişehir’de, yaz dönemi turizm faaliyetleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Şehrin ortasından geçen ve kentin önemli sembolü olan Porsuk Çayı yıl boyunca ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor. Özellikle çay üzerinde, yapılan turlar yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Tekne ve gondollara binmek için uzun kuyruklar oluşturan insanlar, Porsuk Çayı üzerinde gezmenin deneyimini yaşamak istiyor.


Şehrin ekonomisine önemli ölçüde katkısı bulunan çayda ise yıl boyunca devam eden tekne ve gondol turlarında 12 ayda yaklaşık 200 bin misafir ağırlanıyor. Bu rakamın önemli bir kısmı ise turizm mevsimi olan Hazarin, Temmuz ve Ağustos aylarında meydana geliyor.



“Biz tekne olarak 20 bine yakın, gondol olarak da 10 bine yakın turist taşıyoruz”


Yıl boyunca devam eden turlar hakkında bilgi veren tekne kaptanı Engin Ülkü, tekne turlarının kişi başı 7,5 lira, 4 kişilik gondol turlarının ise 40 lira olduğunu söyleyerek, “Uzun süredir Porsuk Çayı’nda kaptanlık yapıyorum. Yaptığım işten çok memnunum seve seve yapıyorum. Porsuk’ta tekne ve gondolla gezme en büyük zevk haline geldi. Deniz kenarından memleketimize gelen turistler, tekne veya gondolla gezmeden kesinlikle buradan gitmiyorlar. Bunun tadı başka diyorlar. Bunu da rakamlarla açıklayacak olursak, biz tekne olarak 20 bine yakın, gondol olarak da 10 bine yakın turist taşıyoruz. Yani bu iyi bir rakam” ifadelerini kullandı.



“Senede tekne ve gondolların taşıdığı insan sayısı 200 binlere vurdu”


Ayrıca Ülkü, turlarla taşınan turist sayısının artışına da değinerek, “Bizde sezon farkı kalmadı. Sezonda 3-4 ay çalışırdık, diğer aylarda seyrek olurdu, ama artık öyle bir hale geldik ki son 2 senedir Eskişehir’e muazzam bir yüklenme var. Yani senede hemen hemen tekne ve gondolların taşıdığı insan sayısı 200 binlere vurdu. İç Anadolu Bölgesinde olduğumuz için bize yakın iller öncelikle geliyor. Örneğin İstanbul, Ankara, Bursa, Kütahya, Afyon ve Bilecik gibi illerden geliyorlar ama uzak illerden Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Karadeniz’den gelenler var. Yani neredeyse bütün illerden Eskişehir’e bir akım var. Burayı çok merak ediyorlar. Tabi sırf tekne değil diğer yerlerimiz de var. Müzeler, parklar olsun. Eskişehir, eskiden bir günde gezilirdi ama böyle bir şey kalktı artık yatılı turist var. Eskişehir’i 3-4 günde ancak gezebiliyor” şeklinde konuştu.



“Katar’dan bu sene çok fazla turist aldık”


Eskişehir’in son iki yılda turizm açısından talebin fazla olduğuna değinen gondolist İsmail Korkmaz ise, “Günde ortalama bir gondolumuz 30 tur atıyor. 4 gondolumuz şuanda faal durumda. 2 seneden beri Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında fazla bir talep var. Eskişehir’de, turizm açısından iki sendir güzel bir artış oldu. Daha çok yerli turist geliyor ama yabancı turistler de fazla. Genellikle Arap kökenli turistlerimiz çok fazla. Katar’dan bu sene çok fazla turist aldık. İstanbul’dan çok fazla talep var. İzmir ve Ankara’dan da yine gelen var. Yani bu sene çok fazla talep var gondola” dedi.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:37
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