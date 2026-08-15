Denize sadece 300 metre mesafede! Milas’ta 80 metrekarelik daire icradan ihaleye çıkarılıyor

Muğla Milas İcra Dairesi, Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen elektronik açık artırma sistemi çerçevesinde Güllük Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 80 metrekarelik daireyi icradan satışa sundu. Turizm yatırımları ve hızlı gelişimiyle dikkat çeken bölgedeki taşınmaz, denize yaklaşık 300 metre mesafede yer alıyor.

Taşınmazın Özellikleri ve Konumu

İcra dairesi tarafından yayımlanan ilana göre satışa konu daire, Milas ilçesi Güllük Mahallesi 308 ada 4 parselde konumlanıyor. 272,39 m² yüzölçümlü arsa üzerinde yer alan 4 katlı betonarme binanın bodrum katında bulunan 2 bağımsız bölüm numaralı konut, net 80 m² kullanım alanına sahip.

Dairenin öne çıkan nitelikleri ve özellikleri şu şekilde:

Oda Düzeni: Salon, mutfak, 2 oda ve banyo-WC'den oluşuyor.

Maddi Değeri: Bilirkişi heyeti tarafından arsa payı dahil toplam değeri 4.800.000,00 TL olarak tespit edildi.

Konum Avantajı: Denize yaklaşık 300 metre mesafede bulunan daire; mahalle merkezine, okul ve cami gibi sosyal alanlara da oldukça yakın. Milas-Bodrum Havalimanı kavşağına kısa sürüş mesafesinde yer alan taşınmaza ulaşım toplu taşıma ve özel araçlarla rahatlıkla sağlanıyor.

Yapı Durumu: Bina tamamlanmış ve kullanılır durumda olup, çelik kapı ve PVC doğramalara sahip.

İhale ve Artırma Tarihleri

İcra satışı esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek. İhale takvimi ise şu şekilde belirlendi:

1. Artırma:

Başlangıç: 9 Kasım 2026 - 14:36

Bitiş: 16 Kasım 2026 - 14:36

2. Artırma:

Başlangıç: 10 Aralık 2026 - 14:36

Bitiş: 17 Aralık 2026 - 14:36

İhaleye katılmak, detaylı görsellere ulaşmak ve şartları incelemek isteyen vatandaşlar, UYAP E-Satış portalı üzerinden 2026/252 TLMT. dosya numarası ile sorgulama yapabilecekler. Taşınmazın satışında KDV oranı %1 olarak uygulanacak.