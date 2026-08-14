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Siyaset Bakan Gürlek’in Erdoğan paylaşımı gündem oldu! “Tavizsiz duruşla geleceğin Türkiye’sini inşa ediyoruz”
Siyaset

Bakan Gürlek’in Erdoğan paylaşımı gündem oldu! “Tavizsiz duruşla geleceğin Türkiye’sini inşa ediyoruz”

Yeniakit Publisher
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti'nin 25'inci yıl dönümü dolayısıyla paylaştığı videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüntülerine yer verdi. Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK kadroların tavizsiz bir duruşla Türkiye'nin geleceğini inşa ettiğini belirtti.

AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 14 Ağustos 2001’de başlayan siyasi yolculuğunda çeyrek asrı geride bırakmanın gururunu yaşıyor.

"Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır" sloganıyla 25. kuruluş yıl dönümünü Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen "25. Yıl Özel Mitingi" ile kutlanacak.

Bu özel gün dolayısıyla Adalet Bakanı Akın Gürlek dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlik yıllarından günümüze uzanan değişimini yapay zekâ teknolojisiyle yansıtan özel bir video paylaştı.

Videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gençlik döneminden bugüne uzanan görüntüleri etkileyici geçişlerle bir araya getirildi. Yapay zekâ teknolojisinden yararlanılarak hazırlanan çalışma, Erdoğan’ın yıllara yayılan siyasi mücadelesini ve liderlik yolculuğunu görsel bir anlatımla ortaya koydu.

“TOPLUMUN BÜTÜN KESİMİNİ KUCAKLADI”

Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 14 Ağustos 2001’de kurulan AK Parti, insanı merkeze alan siyaset anlayışıyla toplumun bütün kesimlerini kucaklayarak Türk siyasetinde yeni bir dönemin kapılarını araladı. AK Parti, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu güçlü irade ve vizyon doğrultusunda eser, hizmet, yatırım ve reform siyasetiyle enerjiden ulaşıma, sağlıktan eğitime, tarımdan spora, sanayiden teknolojiye kadar her alanda büyük kalkınma hamleleri gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı.

“MİLLÎ İRADEYİ HEDEF ALAN HER TÜRLÜ SALDIRI KARŞISINDA TAVİZSİZ BİR DURUŞ SERGİLEDİ”

AK Parti’nin anayasal ve demokratik reformlara öncülük ederek demokratik hukuk devletini güçlendirdiğine vurgu yapan Bakan Gürlek, “Millî iradeyi hedef alan her türlü saldırı karşısında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tavizsiz bir duruş sergiledi. AK Parti, bugün, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda toplumsal dayanışmamızı güçlendiren; herkesin huzur, güven ve refah içinde yaşadığı bir Türkiye için siyaset üretmeye devam ediyor” dedi.

“GELECEĞİN TÜRKİYESİ İNŞA EDİLİYOR”

Bakan Gürlek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 14 Ağustos 2001’de başlayan bu kutlu yürüyüş, çeyrek asırlık tecrübesini ilk günkü heyecan ve inançla birleştirerek geçmişin birikiminden güç aldığını ifade etti.

Geleceğin Türkiye’sinin inşa edildiğine vurgu yapan Bakan Gürlek, “Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda daha demokratik, daha adil ve daha müreffeh bir Türkiye için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

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