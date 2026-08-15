Dünyada sadece iki kez görülmüştü! Milyonda bir rastlanan olay Trabzon'da ortaya çıktı
Rize’de yaşayan 28 yaşındaki Serenay Atagün’ün iki ayrı rahminde aynı anda oluşan gebelik, tıp dünyasında nadir görülen vakalardan biri olarak kayıtlara geçti. Tüp bebek tedavisiyle gerçekleşen ve dünyada milyonda bir görüldüğü belirtilen üçüncü vaka olan gebelik sonucunda Nil ve Ada bebekler dünyaya geldi. Yoğun bakımda geçirdikleri sürecin ardından sağlıklarına kavuşan ikizler, anneleriyle birlikte taburcu edildi.