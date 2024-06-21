  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Denizden parçalanmış ceset çıktı
Yerel

Denizden parçalanmış ceset çıktı

Yeniakit Publisher
2024-06-21 17:06:00 -

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, denizde kol ve bacakları ile baş kısmı olmayan ceset bulundu.

Fener Mahallesi Baba Burnu mevkisinde balık tutan kişi, yüzmek için denize girdiğinde yapay şelalenin denize döküldüğü noktada ceset olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ekipleri sevk edildi.

Ekipler kol ve bacakları ile baş kısmı bulunmayan cesedi bota alarak Kaleiçi Yat Limanı'na getirdi.

Yaklaşık 4 aydır denizde olduğu değerlendirilen ceset, incelemenin ardından kimlik tespiti ve otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

O çiftlikte 10 binden fazla ceset parçası çıktı!
O çiftlikte 10 binden fazla ceset parçası çıktı!

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

O çiftlikte 10 binden fazla ceset parçası çıktı!

Katil İsrail katliam yapıyor! "Refah sokaklarında onlarca ceset var"
Katil İsrail katliam yapıyor! "Refah sokaklarında onlarca ceset var"

Dünya

Katil İsrail katliam yapıyor! "Refah sokaklarında onlarca ceset var"

Yunanistan’da Michael Mosley'i arama çalışmalarında yeni gelişme: Bir ceset bulundu
Yunanistan’da Michael Mosley'i arama çalışmalarında yeni gelişme: Bir ceset bulundu

Dünya

Yunanistan’da Michael Mosley'i arama çalışmalarında yeni gelişme: Bir ceset bulundu

Yüksekova'da silahla vurulmuş halde iki ceset bulundu
Yüksekova'da silahla vurulmuş halde iki ceset bulundu

Gündem

Yüksekova'da silahla vurulmuş halde iki ceset bulundu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23