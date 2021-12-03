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Aktüel Denizden çıkan şok etti: Dişli çizburger
Aktüel

Denizden çıkan şok etti: Dişli çizburger

Murmansk merkezli balıkçı, tuhaf görünümlü deniz canlısı yakaladı

Yeniakit Publisher
2021-12-03 10:45:00 - 2021-12-03 10:46:33
Denizden çıkan şok etti: Dişli çizburger

Norveç ve Barents denizlerindeki canlının görüntüsü görenleri şok etti. 

Daha önce gördüğünüz hiçbir canlıya benzemeyen bu balık, Rus bir fotoğrafçı tarafından çekildi.

Dişli çizburger...

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Fedortsov, Kuzey Rusya'daki Norveç ve Barents denizlerindeki canlıların çoğunu keşfetti, ancak Atlantik'in derinliklerinde birkaç garip görünümlü canavar da buldu.

Fedortsov'un fotoğrafları paylaştığı sosyal medyada çektiği görüntüler de sosyal medya kullanıcılarını hayrete düşürüyor.

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