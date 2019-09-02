Denizdeki bereket, sofralara da yansısın! Vatandaş ucuz balık istiyor

Denizlerde av yasağının dün sona ermesiyle balık tezgahlarında bolluk yaşanıyor. Av yasağının kalkmasıyla tekneleriyle gece denize açılarak ağlarını bırakan balıkçılar, limanlara kasalar dolusu balıkla döndü. Bu yıl hamsiyle mezgitin bol olmasını beklediklerini belirten balıkçılar, “Vatandaşımıza müjde vermek istiyorum. Bu yıl hamsi çok bol olacak. Herkes hamsiye doyacak bu sene” açıklamasında bulundu. Sezonun ilk günü tezgahlarda hamsi, istavrit, mezgit, barbunya, kefal, levrek ve çipura yerini alırken, hava muhalefetinden dolayı balıkçılar az miktar balıkla döndü. İlk gün tezgahlarda hamsi 30, istavrit 20, levrek 30, barbun 30, mezgit 35, çipura ve somon 35 liradan boy gösterdi. Sezonun açılmasıyla hale getirilen balık miktarının artması ve pazar tezgahlarında fiyatların daha da düşmesi bekleniyor.