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Yerel Denizde erkek cesedi bulundu! Göçmen bir vatandaşa ait olduğu düşünülüyor
Yerel

Denizde erkek cesedi bulundu! Göçmen bir vatandaşa ait olduğu düşünülüyor

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denizde, bir göçmene ait olduğu düşünülen ceset bulundu. Ekipler tarafından Adli Tıp Kurumu'na gönderilen cesede ilişkin inceleme sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-04 22:10:00 -
Denizde erkek cesedi bulundu! Göçmen bir vatandaşa ait olduğu düşünülüyor

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde devriye gezen Sahil Güvenlik ekipleri, denizin üstünde erkek cesedi buldu. Bir göçmene ait olduğu tahmin edilen ceset, ekipler tarafından karaya çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sevgi Plajı açıklarında rutin devriye görevini yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri denizin üstünde hareketsiz yatan bir erkek cesedi buldu.

Ceset karaya çıkarıldı

Denizden alınarak karaya çıkarılan ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Cesedin bir göçmene ait olduğu ve boğularak öldüğü tahmin ediliyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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