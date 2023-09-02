Deniz Zeyrek, "Allah yarattı" demedi! Kılıçdaroğlu'na böyle saydırdı

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ahlatlıbel'de gazetecilerle buluştuğunda yaptığı açıklamalardan hareketle, "Kılıçdaroğlu'nun ve takımının görmediği şey şu: CHP'den değişim bekleyenler baştan aşağı bir değişim bekliyor. Sadece mahalle, ilçe, il delegelerinin, il başkanlarının, Parti Meclisi üyelerinin ve MYK üyelerinin, danışmanların değişmesini değil. Genel Başkan'dan en aşağıya kadar giden büyük bir değişimi…" yorumunu yaptı.

Zeyrek, yazısında şunları kaydetti:

"CHP'nin Cumhuriyetin temel ilkelerine, Anayasa'nın ilk dört maddesine, hukuk devletine, insan hakları ve özgürlüklere bağlılık dışındaki her şeyini gözden geçirip, kadrolarını, yöntemlerini, sloganlarını, stratejilerini, taktiklerini, ideolojisini, hedeflerini gözden geçirmesi, üzerindeki “yüzde 25” tavanı yıkması şart.

Bu da anca “orta yolcu”, “popülist”, “ürkek”, “özgüvensiz” politikalardan vazgeçip halkın sesine kulak verip, halkla kucaklaşılan bir değişimle mümkün.

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Aksi takdirde, ne yazık ki, Cumhuriyeti kuran 100 yıllık parti, Cumhuriyet'in 100. yılına ayak uyduramayacak."