Deniz suyu ısındı! ABD için geri sayım

Kasırgaya dönüşmeden önce Meksika Körfezi sularını vuran Laura tropik fırtınasının daha da güçlenerek Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) güney kıyılarında etkili olması bekleniyor.

Endişelendiren açıklama: Büyük bir kasırganın karaşa ulaşmasını bekliyoruz

Karaya ulaşmadan evvel saatteki hızı yaklaşık 185 kilometreye varan rüzgar ile, yıkıcı hasara sebebiyet verebilecek 'kategori 3' seviyesinde kasırgaya dönüşeceği tahmininde bulunan ABD Ulusal Kasırga Merkezi'nin Müdür Yardımcısı Ed Rappaport, çarşamba günü geç yahut perşembe günü erken saatlerde büyük bir kasırganın karaya ulaşmasının beklendiğini söyledi.

Deniz suyu kasırga sıcaklığına ulaştı

Rappaport, Laura fırtınasının şu anda bulunduğu noktada ve ABD'nin Körfez Kıyısı'na kadar ilerlerken izleyeceği güzergah boyunca deniz suyunun, kategori 3 veya daha yüksek seviyede bir kasırgayı oluşturacak kadar sıcaklığa ulaştığını bildirdi.

Laura'nın kasırgaya dönüştüğü bir 'kasırga avcısı uçağının' mürettebatı tarafından da doğrulandı.

Laura fırtınasının, Küba'nın batı ucu ile Meksika'nın Yucatan bölgesi arasından geçiş yaptıktan kısa bir süre sonra rüzgar hızının saatte 120 kilometreye ulaştığı bildirildi.

Halk, kasırga merkezi tarafından 'fırtına dalgası, rüzgar ve yağış tehlikelerine' karşı ikaz edildi.

Tahliye emri çıkarıldı

Kasırga öncesi, Texas ve Louisiana eyaleti kıyılarındaki binlerce kişi için de tahliye emri çıkarıldığı açıklandı.

Texas eyaletinin 3 şehrinde 385 binden fazla sakinden evlerini terk etmeleri talep edilirken, Louisiana eyaletinin deniz seviyesinin altında bulunan güneybatı kesimlerinde de binlerce kişi için tahliye emri verildi.

Birkaç gün boyunca elektrikler kesilebilir

Texas'ın Houston şehri yetkilileri, birkaç gün sürebilecek elektrik kesintisi yahut sahildeki evler için tahliye kararı verilmesi ihtimaline karşı bölge sakinlerinden hazırlıklı olmalarını istedi.

Louisiana ve Mississippi eyaletlerinde de acil durum ilan edildiği ifade edildi, yeni tip koronavirüse karşı tedbirlerin alındığı sığınaklar açıldı.

Laura fırtınası, Haiti, Dominik Cumhuriyeti ve Küba'da etkili olarak, 23 kişinin canına mal olmuştu.

ABD'de fırtına paniği

ABD basınında 22 Ağustos tarihinde yer alan haberlerde, Marco ve Laura adı verilen iki tropik fırtınanın aynı anda Meksika Körfezi'ne doğru hareket ettiği ifade edilmişti.

Bu iki fırtınanın Meksika Körfezi'nde kasırga düzeyine çıkmasının ihtimal dahilinde olduğunu bildiren yetkililer, ABD'de 'tarihi ölçekte' tahribat görebileceği ikazını yapmıştı.

Özellikle Teksas ve Louisiana'nın bu fırtınaların hedefi olabileceği bildirilmişti.

"Bu olursa, bir ilk olacak"

Kasırga araştırmacısı Phil Klotzbach, Amerika Birleşik Devletleri'nin güney sahillerini iki kasırganın aynı anda vurması halinde bir ilk yaşanacağını söylemişti.