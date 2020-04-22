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Aktüel

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait gemilerden 23 Nisan'da İstiklal Marşı okunacak

2020-04-22 18:44:01 -
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait gemilerden 23 Nisan'da İstiklal Marşı okunacak

ANKARA (AA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında yarın saat 21.00'de İstiklal Marşı okunması etkinliğine Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait gemilerden de destek verileceği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 31 gemiyle yarın 23 limanın ziyaret edileceği, sahile en yakın mesafede demirleyecek gemilerden saat 21.00'de İstiklal Marşı okunacağı belirtildi.

Paylaşımda, ziyaret edilecek limanların görüldüğü ve üzerinde "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Biz sizin için görevdeyiz, siz evde kalın Türkiyem." ifadesinin bulunduğu haritaya da yer verildi.

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