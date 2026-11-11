Deniz Gökçek kimdir, kaç yaşındaydı, ne iş yapıyordu? Melih Gökçek'in kardeşi Deniz Gökçek neden öldü?

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in kardeşi Deniz Gökçek hayatını kaybetti. Vefat haberini ağabeyi Melih Gökçek duyururken, Deniz Gökçek'in yaşamı, mesleği ve ölüm nedeni merak konusu oldu. 12 Kasım'da Ankara'da son yolculuğuna uğurlanacak olan Gökçek'in ölüm nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Melih Gökçek, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Kardeşim Deniz Gökçek biraz önce Hakk’ın rahmetine kavuştu… Mekânı cennet, komşusu Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem olsun… Cenaze namazı inşallah yarın (Perşembe) öğle namazında Hacı Bayram Camii’nde kılınacak…”

Gökçek, kardeşinin kendisini hayatı boyunca İslami konularda uyaran, tabiri caizse hocası olduğunu belirterek, “Benim erkek kardeşim olduğunu çok kimse bilmez” dedi.

DENİZ GÖKÇEK KİMDİR?

Deniz Gökçek, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek'in erkek kardeşidir. Kamuoyunda uzun yıllar ağabeyinin siyasi kimliğinin gölgesinde kalan Deniz Gökçek, özel yaşamını gözlerden uzak sürdürdü.

11 Kasım 2026 tarihinde hayatını kaybeden Deniz Gökçek, aynı zamanda AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in amcasıdır.

Ağabeyi Melih Gökçek'in vefatının ardından yaptığı açıklama, Deniz Gökçek'in kamuoyunca çok fazla bilinmeyen yönlerini de gündeme taşıdı. Özellikle dini araştırmalar ve dijital yazılım alanındaki çalışmaları dikkat çekti.

DENİZ GÖKÇE KAÇ YAŞINDAYDI?

Deniz Gökçek'in doğum tarihi ve yaşı hakkında kamuoyuna açıklanmış, doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Aile tarafından yapılan vefat duyurusunda da yaşına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı. Bu nedenle Deniz Gökçek'in kaç yaşında hayatını kaybettiğine ilişkin kesin bir rakam vermek mümkün değil.

DENİZ GÖKÇEK NE İŞ YAPIYORDU, MESLEĞİ NEYDİ?

Deniz Gökçek'in çalışma hayatına ilişkin en dikkat çekici bilgiler, ağabeyi Melih Gökçek'in vefat sonrasında yaptığı açıklamayla ortaya çıktı.

Buna göre Deniz Gökçek, Kur'an-ı Kerim üzerine araştırmalar yapılmasını sağlayan Hasenat isimli dijital programın hazırlanmasında görev aldı.

Programı internette Ahmet Deniz rumuzuyla yayımladığı belirtilen Gökçek'in, Türkçe Kur'an mealinin seslendirmesini de yaptığı açıklandı.

Bu çalışmalar, Deniz Gökçek'in yazılım ve dijital içerik üretimi alanında faaliyet gösterdiğini ortaya koyuyor. Ancak resmi meslek unvanı, eğitim geçmişi veya çalıştığı kurumlar hakkında doğrulanmış ayrıntılı bilgi bulunmuyor.

Deniz Gökçek'in kamuoyunda en fazla merak uyandıran çalışmalarından biri Hasenat Kur'an Araştırma Programı oldu.

Melih Gökçek'in açıklamasına göre kardeşi, Ahmet Deniz rumuzunu kullanarak Kur'an araştırmalarına yönelik bu dijital programı hazırladı.

Program, Kur'an ayetleri ve mealleri üzerinde araştırma yapmak isteyen kullanıcıların yararlanabildiği dijital kaynaklardan biri olarak biliniyor.

Deniz Gökçek'in Türkçe Kur'an mealindeki seslendirmeyi de gerçekleştirdiğinin açıklanması, onun bu alandaki çalışmalarının yalnızca yazılımla sınırlı olmadığını gösterdi.

DENİZ GÖKÇEK NEDEN ÖLDÜ, ÖLÜM SEBEBİ AÇIKLANDI MI?

Deniz Gökçek'in 11 Kasım 2026 tarihinde hayatını kaybettiği, ağabeyi Melih Gökçek'in sosyal medya paylaşımıyla kamuoyuna duyuruldu.

Vefat haberinin ardından Deniz Gökçek'in hangi nedenle yaşamını yitirdiği araştırılmaya başlandı.

Melih Gökçek, yaptığı açıklamada kardeşinin bir süredir rahatsızlık yaşadığını ve bu süreçte kendisi için Türkiye'den ve yurt dışından çok sayıda kişinin dua ettiğini belirtti.

Ancak hastalığın adı, uygulanan tedavi veya kesin ölüm nedeni hakkında aile tarafından ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Dolayısıyla Deniz Gökçek'in hangi hastalık nedeniyle hayatını kaybettiği henüz bilinmiyor. Kamuoyuna yansımayan sağlık bilgileri üzerinden herhangi bir hastalık veya ölüm sebebi belirtmek doğru olmayacaktır.

Melih Gökçek, kardeşinin ölüm haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Açıklamasında Deniz Gökçek'in kendisi için yalnızca bir kardeş olmadığını, hayatı boyunca dini konularda kendisine yol gösteren ve yanlışlarını hatırlatan bir isim olduğunu ifade etti.

Kardeşinin kendi erkek kardeşi olduğunu kamuoyunda pek çok kişinin bilmediğini de belirten Gökçek, onun bilgi birikimine ve dini çalışmalarına dikkat çekti.

Ayrıca Deniz Gökçek'in sağlık sorunları yaşadığı dönemde kendilerine destek olan, dua eden ve şifa dileklerini ileten herkese teşekkür etti.

DENİZ GÖKÇEK’İN CENAZESİ NE ZAMAN NEREDE?

Melih Gökçek tarafından paylaşılan cenaze programına göre Deniz Gökçek'in cenaze namazı 12 Kasım 2026 Perşembe günü, öğle namazının ardından Ankara'daki Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde kılınacak.

Gökçek ailesinin acı kaybı sonrasında cenaze törenine ilişkin bilgiler de merak edilen başlıklar arasında yer aldı.

Deniz Gökçek'in defin edileceği mezarlığa ilişkin ise kamuoyuna ayrıca bir bilgi verilmedi.