Filistin belgeseli Almanya’da yayında: Dünya filmini izliyor Gazze gerçeğini yaşıyor

İngiliz The Guardian gazetesi tarafından hazırlanan, yönetmenliğini Oscar ödüllü Yuval Abraham ile Rachel Szor'un yaptığı NAZA belgesel filmi, 12 Eylül 2026’da 83. Uluslararası Venedik Film Festivali’nde "Jüri Özel Ödülü" almasının ardından birçok ülkede olduğu gibi Almanya’da da gösterime girdi. NAZA filmi, Almanya’nın çeşitli kentlerinde bazı sinemalarda gösterilirken başkent Berlin’de filmi izleyenler, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Neukölln ilçesindeki Rollberg sinemasında filmi izleyen Francesco, filmde yeni bir şey olmadığını ve bunu söylemenin çok üzücü olduğunu belirterek, "Filistin'deki durumun hala ve başından beri ne kadar trajik olduğunu anlatan çok başarılı bir belgesel film." değerlendirmesinde bulundu. Filmin etkileyici, bilgilendirici ve aynı zamanda nesnel olduğunu aktaran Francesco, "Bu belgesel filme itiraz etmek çok zor." ifadesini kullandı. Francesco, Gazze’deki durum hakkında daha fazla bilgi edinmek ve bilinçlenmek için başkalarına da filmi tavsiye ettiğini kaydetti.