Tam 10 saat kaynatıyorlar: Litresini 2 bin liradan satıyorlar!
Hatay'ın Samandağ ilçesinde defne ağaçlarının tohumlarından geleneksel yöntemlerle üretilen yağın kilosu 2 bin liradan satılıyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde defne ağaçlarının tohumlarından geleneksel yöntemlerle üretilen yağın kilosu 2 bin liradan satılıyor.
Samandağ ilçesi ve çevresindeki ormanlık alanlarda kendiliğinden yetişen defne ağaçlarının tohumları, imece usulü çalışan aileler tarafından toplanıyor.
10 SAAT BOYUNCA KAYNATILIYOR Zahmetli toplama işlemi günlerce sürerken, evlere getirilen tohumlar büyük kazanlarda 10 saat boyunca kaynatılıyor.
Matkapla dövülerek üzerine yeniden su eklenen tohumların yağı, yeniden ısıtılan kazanda suyun yüzeyine çıkınca dikkatlice toplanıyor.
Daha fazla yağ elde edebilmek için bu işlem ikinci kez tekrarlanıyor.
Babasından öğrendiği yöntemle yıllardır defne yağı üretimi yapan 3 çocuk babası Kadir Toysal da nesillerdir geleneği yaşattıklarını söyledi.
"BİR KAZANI DOLDURMAK 2-3 GÜNÜMÜZÜ ALIYOR" Üretimin oldukça zahmetli olduğunu belirten Toysal, "Defne tohumlarını büyük ağaçlardan ailece topluyoruz. Bir kazanı dolduracak kadar tohum toplamak bazen 2-3 günümüzü alıyor. Şu anda defne yağının litresi 2 bin liradan alıcı buluyor. Elde ettiğimiz yağ, başta defne sabunu olmak üzere kozmetik ürünlerin üretiminde ve ilaç sanayisinde kullanılıyor. Günlerce tohum topluyor, saatlerce ateşin başında bekliyoruz ancak defne yağını elde ettiğimizde bütün yorgunluğumuzu unutuyoruz." dedi.
MESLEĞİN İNCELİKLERİNİ BABASINDAN ÖĞRENİYOR Babasına yardım ederek aile geleneğini öğrenen Ceylin Toysal ise, şunları söyledi:
"Babam da kendi babasından, dedemden öğrenmiş. Ben de babamın yanında durarak işi öğreniyorum. Hem defne tohumlarının toplanmasına yardımcı oluyorum hem de yağ çıkarma aşamasında kendisine destek veriyorum.
Babama yardım ederken mesleğin inceliklerini de öğreniyorum. Amacım, ailemizden bize miras kalan bu geleneği ileride benim de sürdürmem."
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