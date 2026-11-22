"BİR KAZANI DOLDURMAK 2-3 GÜNÜMÜZÜ ALIYOR" Üretimin oldukça zahmetli olduğunu belirten Toysal, "Defne tohumlarını büyük ağaçlardan ailece topluyoruz. Bir kazanı dolduracak kadar tohum toplamak bazen 2-3 günümüzü alıyor. Şu anda defne yağının litresi 2 bin liradan alıcı buluyor. Elde ettiğimiz yağ, başta defne sabunu olmak üzere kozmetik ürünlerin üretiminde ve ilaç sanayisinde kullanılıyor. Günlerce tohum topluyor, saatlerce ateşin başında bekliyoruz ancak defne yağını elde ettiğimizde bütün yorgunluğumuzu unutuyoruz." dedi.