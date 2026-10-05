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Filistinli ailelerin yuvasını başlarına yıktılar: Batı Yaka'da işgal zorbalığı! Ve tüm Türkiye’nin gündemindeki soru: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşı hesaplama Bir şey yok denilerek geçiştirmeyin: Karaciğer iflas ediyor... Onlar farkında değil, bir tanesi bile yeter Irak Hava Yolları İran uçuşlarına yeniden başlıyor! 4,5 milyon kişinin verisi incelendi! Demans riskini azaltmak için kaç saat uyumalı? Batman'da araba fiyatına bal satıldı! Fiyatı dudak uçuklattı! Naci Görür deprem için orayı işaret etti: Osmaniye ve Kayseri fay hattında olanları ilgilendiriyor... Şöyle anlattı Altın yatırımcısını üzdü! En çok kediye sahip ülke ortaya çıktı! Türkiye ilk 10'a giremedi! Kocaçay Deltası zengin biyoçeşitliliğiyle dikkat çekiyor
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Filistinli ailelerin yuvasını başlarına yıktılar: Batı Yaka'da işgal zorbalığı!

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Filistinli ailelerin yuvasını başlarına yıktılar: Batı Yaka'da işgal zorbalığı!

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Yaka’nın El Halil kentinde düzenlediği yıkımda Filistinli iki ailenin yaşadığı evi kullanılamaz hale getirdi.

#1
Foto - Filistinli ailelerin yuvasını başlarına yıktılar: Batı Yaka'da işgal zorbalığı!

İşgal altındaki Batı Yaka'daki Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdüren İsrail ordusu, 2 Filistinli aileyi daha evsiz bıraktı. El Halil kentine bağlı Hallete ed-Deyrat bölgesinde Filistinli 2 ailenin yaşadığı ev İsrail ordusu tarafından yıkıldı. Ev sahibi Filistinli Faris Muhammed, sabah saatlerinde baskın düzenleyen İsrail güçlerinin ruhsatsız olduğu gerekçesiyle evi yıkmaya başladığını belirtti. Evlerinin Batı Yaka'nın "C Bölgesi"nde olduğunu belirten Muhammed, yıllardır bu bölgede yaşamalarına rağmen İsrail'in Filistinlilere kesinlikle ruhsat vermediğine işaret etti.

#2
Foto - Filistinli ailelerin yuvasını başlarına yıktılar: Batı Yaka'da işgal zorbalığı!

Toplam 130 metrekare büyüklüğündeki evin iki bölümden oluştuğunu ve iki aile tarafından kullanıldığını söyleyen Muhammed, "Yapmak için yıllarca uğraştığımız evi 25 dakikada yıktılar." diyerek tepki gösterdi. Muhammed, İsrail'in her türlü ihlaline ve yıldırma politikasına rağmen kendi topraklarında kalmaya devam edeceklerini vurguladı.

#3
Foto - Filistinli ailelerin yuvasını başlarına yıktılar: Batı Yaka'da işgal zorbalığı!

Filistinli kaynaklara göre, Batı Yaka'da son dönemde ev ve yapıların yıkımı artarken, bölge sakinlerinin inşaat faaliyetlerine kısıtlamalar getiriliyor ve elektrik ile içme suyu gibi temel hizmetlere erişimleri engelleniyor. Filistinliler, İsrail'in yıkım faaliyetleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının bölge halkını evlerinden ve topraklarından ayrılmaya zorlamayı amaçladığını belirtiyor.

#4
Foto - Filistinli ailelerin yuvasını başlarına yıktılar: Batı Yaka'da işgal zorbalığı!

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Yaka ve Doğu Kudüs'te de İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilere yönelik baskın ve saldırılarında ciddi artış yaşanıyor. İsrail, 1967'den bu yana Doğu Kudüs dahil Batı Yaka'yı işgal altında tutuyor. Uluslararası toplum, işgal altındaki Filistin topraklarında kurulan yasa dışı İsrail yerleşimlerini uluslararası hukuk kapsamında yasa dışı kabul ediyor. Filistin istatistiklerine göre, işgal altındaki Batı Yaka'da 156 yasa dışı yerleşim biriminde ve Yahudi grupların kurduğu ve İsrail yasalarına göre de "kaçak" sayılan 360 kaçak yerleşim noktasında Filistin topraklarını gasbeden yaklaşık 750 bin İsrailli bulunuyor. Bunların yaklaşık 250 bini, işgal altındaki Doğu Kudüs'te kurulan 15 yerleşim biriminde yaşıyor.

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